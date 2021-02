Langer Stau bei Ludwigsburg aufgelöst Tödlicher Unfall auf der A 81

Ein Kleinwagen ist am Freitagnachmittag auf der A 81 bei Ludwigsburg offenbar nahezu ungebremst auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Zeitweise gab es in Fahrtrichtung Heilbronn fast zehn Kilometer Stau.