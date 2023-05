Der Königsmacher gerät in die Schusslinie

1 Medienchef Oliver Schraft (obere Reihe, Zweiter von links) arbeitet seit 23 Jahren für den VfB. Foto: Baumann

In der Affäre um die Weitergabe der VfB-Mitgliederdaten an Dritte steht der Stuttgarter Mediendirektor Oliver Schraft im Zentrum der Kritik. Jener Mann also, der beim VfB im Hintergrund die Fäden zieht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es war im Spätsommer des Vorjahres, die Spätzle und Maultaschen dampften zur Mittagszeit auf den Tellern der Gäste des VfB-Clubrestaurants, als Wilfried Porth an den Tisch des Kommunikationsdirektors Oliver Schraft trat. Der stellvertretende Aufsichtsratschef des Vereins für Bewegungsspiele, der im Hauptberuf Vorstand Personal bei der Daimler AG ist, bat ihn um Hilfe in einer wichtigen Angelegenheit: Er solle doch auch mal mit Bernd Gaiser sprechen, um die Sache in die richtige Richtung zu lenken – die Richtung von Porth und Schraft.