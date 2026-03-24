Unentdeckte Tuberkulose-Fälle, Ausbreitung resistenter Erreger - beides hängt Experten zufolge zusammen und gefährdet den Kampf gegen die Krankheit. Hinzu kommt eine gewaltige Finanzierungslücke.
Kopenhagen/Würzburg - Jede fünfte Tuberkulose-Erkrankung in Europa bleibt nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unerkannt oder wird nicht gemeldet. 2024 seien knapp 162.000 Fälle gemeldet worden, heißt es in einem aktuellen Bericht. Tatsächlich sei von etwa 204.000 Erkrankungen auszugehen.