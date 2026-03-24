Daten von Kunden abgegriffen: „The Länd“-Shop nach Cyberangriff im Dezember immer noch offline

Monate nach dem Cyberangriff auf den Shop der „The Länd“-Kampagne des Landes Baden-Württemberg ist die Internetseite noch nicht erreichbar. Kunden haben verlorenes Geld wieder erhalten.
Knapp drei Monate sind vergangen seit Hacker einen Angriff auf den Onlineshop der Marketing-Kampagne „The Länd“ des Landes Baden-Württemberg verübt haben. Heute ist die Internetseite immer noch nicht wieder abrufbar. Nach der Cyberattacke im Dezember sei der sogenannte „Fänshop“ vom Netz genommen worden, informiert das baden-württembergische Staatsministerium auf Anfrage unserer Redaktion. „Die polizeilichen Ermittlungen zur Aufklärung des Vorfalls dauern an“, erklärt ein Sprecher.