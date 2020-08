Auf diese Corona-Zahlen kommt es an

In der Corona-Pandemie schauen alle auf die Zahlen. Unser Datenjournalist Jan Georg Plavec erklärt, welche Werte relevant sind, wie sie sich bisher entwickelt haben - und warum.

Stuttgart - In der Corona-Pandemie schauen alle auf die Zahlen. Sie sagen uns, ob sich das Virus gerade ausbreitet oder auf dem Rückzug ist und sind die Grundlage für politische Entscheidungen. Das bildet sich seit Ausbruch der Pandemie in Baden-Württemberg auch regelmäßig in unserer Berichterstattung zum Coronavirus ab.

Vor allem die Gesundheitsbehörden und das Robert-Koch-Institut stellen wichtige Daten zur Pandemie bereit – und zwar so viele, dass man leicht überfordert ist. Unser Datenjournalist Jan Georg Plavec beschäftigt sich seit März intensiv mit den Corona-Daten. Im Video erklärt er, auf welche Zahlen man schauen muss, wie sie sich bisher entwickelt haben - und warum.

Eine Prognose für den Verlauf der Pandemie im Herbst traut er sich aber nicht zu. Wie es weitergeht, wird man sehen – vor allem in den Daten zur Pandemie.

Klicken Sie auf das Artikelbild, um das Video zu starten.

