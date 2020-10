1 Vom positiven Corona-Test bis zur Übertragung ans Landesgesundheitsamt vergeht Zeit. Das ist für die Datenlage nicht ganz unwichtig. Foto: dpa/Marijan Murat

Die 7-Tage-Inzidenz ist in der Region Stuttgart derzeit das Maß aller Dinge. Doch es gibt ein Problem: sie lässt sich nicht nachrechnen – weil das Landesgesundheitsamt lieber andere Rohdaten veröffentlicht.

STUTTGART - Am Mittwochabend hat Esslingen als erster Kreis in Baden-Württemberg mehr als 50 bestätigte Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche verzeichnet. Die Folge sind Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens. Wie genau der Wert zustande kommt, lässt sich anhand öffentlich verfügbarer Zahlen allerdings nicht exakt nachvollziehen. Das ergibt eine Anfrage unserer Zeitung beim Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg.

Seit März lesen viele Menschen den Verlauf der Pandemie an den aktuellen Corona-Zahlen ab; etliche rechnen nach. Für Baden-Württemberg tun sie das anhand der vom Landesgesundheitsamt (LGA) täglich aktualisierten Zahlen der bestätigen Corona-Infektionen und -Todesfälle in den Stadt- und Landkreisen.

An dieser Stelle kommt ein nicht unerhebliches Detail ins Spiel. Veröffentlicht wird die Zahl der Fälle, welche die örtlichen Gesundheitsämter am jeweiligen Tag ans LGA übermitteln. Davon zu unterscheiden ist die Betrachtung der Fälle nach Meldedatum. Die beiden Werte unterscheiden sich, weil die Übermittlung der Daten ans LGA immer noch relativ lange dauert. Eine Infektion kann also am einen Tag lokal gemeldet und erst am nächsten übertragen werden. Die vom LGA veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz wird jedoch anhand des Meldedatums errechnet. So erhalte man „ein genaueres Bild zum aktuellen Infektionsgeschehen“, heißt es in den methodischen Anmerkungen des LGA.

So wäre Esslingen unter der kritischen Marke

Das stimmt, aber die 7-Tage-Inzidenz lässt sich so nicht exakt nachvollziehen – eben weil die Rohdaten nach Meldedatum nicht veröffentlicht werden. Würde der Wert anhand der öffentlich verfügbaren Daten berechnet, käme man statt der am Donnerstag vom LGA gemeldeten 280 Neuinfizierten auf nur 248 Fälle in der zurückliegenden Woche – und läge unter 50 Neuinfizierten je 100 000 Einwohnern.

Aus dem Landesgesundheitsamt hieß es auf Nachfrage, dass keine Änderung am Veröffentlichungsmodus geplant sei. Die 7-Tage-Inzidenz, in Esslingen und auch im benachbarten Stuttgart aktuell die zentrale Messzahl für das weitere Vorgehen, kann daher auf absehbare Zeit nicht nachgerechnet werden.

Transparenz ist nicht nur ein lokales Thema. Am Donnerstag fiel Datenjournalisten auf, dass die von ihnen errechnete 7-Tages-Inzidenz auf Bundesebene nicht mehr zu den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts passte. Der Grund dafür wurde erst auf Anfrage bekannt: Das Institut hatte die zugrunde liegende Bevölkerungszahl umgestellt und verwendet nun den Stand von Ende 2019. Zuvor war der Anteil der Neuinfizierten mit der Einwohnerzahl Stand 2018 errechnet worden.