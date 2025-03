Date Night ist ein absolutes Muss: Leni Klum über den Balance-Akt ihrer Beziehung mit Partner Aris

Leni Klum ist erst 20 Jahre alt, mit ihrem Partner Aris Rachevsky ist sie aber schon über fünf Jahre zusammen. Nachdem die beiden im letzten November ihren fünften Jahrestag gefeiert haben, spricht das junge Model jetzt von den etwas ernsthafteren Seiten der Beziehung.

Leni Klum und Aris Rachevsky hatten Höhen und Tiefen

Die Tochter von Heidi Klum (51) hat in dieser Zeit viel gelernt, wie sie im Gespräch mit "Glamour" berichtet. "Schließlich haben wir uns kennengelernt, als wir beide erst 15 waren - und jetzt sind wir Anfang 20", erläutert sie. Diese Jahre gemeinsam erleben zu dürfen, sei "extrem schön" gewesen. Klum stellt aber auch klar: "Eine Beziehung ist immer ein Balance-Akt, unterschiedliche Versionen von sich selbst zu akzeptieren, aber dann auch gemeinsam zu versuchen, eine bessere Version von sich zu werden."

Lesen Sie auch

Sie fügt hinzu: "Wir hatten auf jeden Fall unsere Höhen und Tiefen über diese Zeit und haben auch eine Zeit lang eine Long-Distance-Beziehung geführt, was immer eine Herausforderung ist", erzählt die 20-Jährige. Die beiden leben mittlerweile zusammen. Dabei sei es eher die Herausforderung, "die Zeit miteinander nicht für gegeben zu betrachten". Deshalb sei auch einmal pro Woche eine Date Night "ein absolutes Muss".

Entsprechend lautet ihr Tipp für alle Paare, die dem Beziehungstrott entfliehen möchten: "Macht was! Ob das Dinner Nights sind, ein Filmabend oder einfach ein neues Rezept auszuprobieren. [...] Hauptsache, man schafft es, die Zeit miteinander aktiv zu gestalten."

Unterwäsche-Bilder und fiese Kommentare

Auch ihre Familie, ihr "Anker für mein Leben", ist Leni Klum sehr wichtig. Mit Mutter Heidi hat sie auch schon zusammengearbeitet. Mit nur 16 Jahren tätigte Leni ihre ersten Schritte in der Modelbranche. An der Seite ihrer Mama stand sie Ende 2020 erstmals für das Cover der deutschen "Vogue" vor der Kamera. Daraufhin folgten bald Solo-Titel für Magazine, im Sommer 2021 schritt sie für Dolce & Gabbana in Venedig über den Laufsteg. Kürzlich war sie etwa auch in Mama Heidis Show "Germany's next Topmodel" zu sehen, zuvor zeigte sie sich mehrfach an der Seite ihrer Mutter in Kampagnen für einen Dessous-Hersteller. Die Bilder sorgten teils für Kritik und fiese Kommentare in den sozialen Medien.

"Ich versuche, mich immer daran zu erinnern, dass es, egal, was man tut, immer jemanden geben wird, dem das nicht passt", sagt Leni Klum "Glamour" dazu. "Man hat darauf einfach keinen Einfluss und darf sich nicht zu stark auf das Negative konzentrieren." Besonders viel werde auf Deutsch kommentiert. Viele der Beiträge "verstehe ich gar nicht richtig. Das hilft natürlich auch", lacht das Model, das in den Vereinigten Staaten geboren wurde. Es gebe aber deutlich mehr positive Kommentare als negative.