Date Night in Manhattan: Michelle und Barack Obama trotzen Krisengerüchten

Barack und Michelle Obama sind bei einem gemeinsamen Abendessen in New York gesichtet worden. Ist es ihre Antwort auf die Spekulationen um eine angebliche Ehekrise?

Von einer Ehekrise keine Spur: Barack (63) und Michelle Obama (61) haben eine kleine Auszeit bei einem Dinner genossen. Am Dienstag besuchten der ehemalige US-Präsident und seine Frau dem "People"-Magazin zufolge ein Restaurant in Manhattan, New York. Beide warfen sich für das Date in Schale: Michelle Obama entschied sich für ein schwarzes Langarm-Kleid mit Rüschen und Slingback-Pumps, wie Fotos des Magazins zeigen. Dazu trug sie eine schwarze Clutch, silberne Armreifen und Ohrringe. Der Ex-Präsident wählte eine schwarze Jacke, Anzugschuhe und eine dunkelgraue Hose.

Auf den Bildern ist zu sehen, wie Michelle Obama strahlend vor ihrem Ehemann in ein Auto steigt. Damit räumt sie erneut die Spekulationen über eine angebliche Ehekrise aus dem Weg. Diese hielten sich zuletzt hartnäckig, nachdem sie ihren Mann nicht zu Donald Trumps (78) Amtseinführung und Jimmy Carters (1924-2024) Trauerfeier begleitet hatte.

Michelle Obama antwortet auf die Gerüchte

Im April erklärte Michelle Obama im "Work in Progress"-Podcast, dass ihr Fehlen nichts mit ihrem Mann zu tun gehabt habe. Frauen hätten damit zu kämpfen, andere zu enttäuschen, erklärte sie. "So sehr, dass die Leute nicht einmal begreifen konnten, dass ich eine Entscheidung für mich selbst getroffen habe, dass sie annehmen mussten, dass mein Mann und ich uns scheiden lassen." Weiter stellte sie klar: "Ich habe mich dafür entschieden, das zu tun, was für mich am besten war. Nicht das, was ich tun musste. Nicht das, was ich dachte, was andere von mir erwarten."

Auch im "The Diary of a CEO"-Podcast dementierte sie vor wenigen Wochen die Scheidungsgerüchte. "Wenn ich Probleme mit meinem Mann hätte, würde das jeder wissen", erzählte sie. Das Schöne an ihrer Ehe sei, "dass keiner von uns jemals wirklich aufgeben wollte, denn so sind wir einfach nicht", führte sie aus.

Besonders die Zeit im Weißen Haus soll für das Ehepaar aber nicht leicht gewesen sein. Während seiner Präsidentschaft habe er sich in der Ehe in einem "großen Defizit" befunden, erklärte Obama laut eines Berichts von "The Daily Beast". In den Jahren danach habe er sich deshalb bemüht, vieles wiedergutzumachen.