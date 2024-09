"Dawson's Creek"-Star Joshua Jackson (46) gibt gewöhnlich nicht viel aus seinem Privatleben preis. Umso überraschender, dass er auf seinem Instagram-Profil über die Freuden seines Daseins als Vater spricht und eine Anekdote aus dem Alltag mit seiner Tochter Juno teilt: "Ich bin so dankbar, dass ich dein Dada sein kann."

Der Schauspieler berichtet nebst einem Foto, das ihn lächelnd mit bunter Perlenkette zeigt, von einem Erlebnis mit seiner vierjährigen Tochter. "Ich wollte die Geschichte zu diesem Foto teilen", schreibt er. "Heute Morgen nach dem Frühstück habe ich meiner Tochter gesagt, dass ich etwas Gartenarbeit machen werde. Sie fragte, ob sie mit mir kommen könne, was ich natürlich bejahte. [...] Wir wollten gerade rausgehen, als sie sagte: 'Papa, ich möchte lieber drinnen spielen'". Also ließ Jackson die Kleine bei ihrer Oma und ging allein in den Garten.

Lesen Sie auch

"Als ich wieder hereinkomme, überreicht sie mir diese Halskette. Und sie sagt: 'Dada, ich wollte drinnen bleiben, damit ich dir eine Halskette machen kann.'" Der Seriendarsteller erzählt, er habe danach seine Tochter gebeten, ein Foto von ihm mit der Halskette zu machen. Dann teilt er die rührende Bemerkung, die das Mädchen daraufhin machte: "Und während sie die Fotos knipste, sagte sie: 'Es ist gut für dich, ein Foto zu haben, damit du dich immer daran erinnern kannst, dass ich dich liebe.'" Dies sei der Moment gewesen, "in dem mein Herz wegen dieses erstaunlichen kleinen großen Mädchens zum millionsten Mal geschmolzen ist".

An jede Mutter und jeden Vater: "Ihr macht das großartig"

Der Schauspieler lobt abschließend alle Eltern, "ob mit einem Partner, allein, mit einem Dorf von Blutsverwandten oder einer ausgewählten Familie", die Kinder großziehen. "Macht weiter so. Ich weiß, es gibt nicht immer solche wunderschönen Momente, wie ich sie heute erlebt habe, aber ihr macht das großartig." Dazu teilt der 46-Jährige die Früchte seiner Gartenarbeit - ein Teller voll mit Aprikosen, Tomaten und Zitronen sowie einem Rosmarinzweig.

Jackson zieht Juno getrennt von der Schauspielerin Jodie Turner-Smith (37) groß. Jene hatte nach rund vier Jahren Ehe im Oktober 2023 die Scheidung wegen unüberbrückbarer Differenzen eingereicht, wie US-Medien berichteten. Wenig später ging aus Gerichtsdokumenten hervor, dass die beiden sich das Sorgerecht teilen möchten.