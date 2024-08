Auch wenn Richard Lugner (1932-2024) ganze 91 Jahre alt wurde, kam der Tod von "Mörtel", wie er gerne genannt wurde, für viele überraschend. So geht es auch Bahati Venus, die einst mit dem österreichischen Bauunternehmer zusammen war und damals von ihm "Kolibri" genannt wurde.

Mancher dachte vielleicht, "dass es ewig so weitergeht"

Die beiden kannten sich seit rund elf Jahren. "Aber dass das jetzt so schnell geht, war für mich auch ein Schock und sehr überraschend", erklärt "Kolibri" im Gespräch mit "Krone.tv". Der Verstorbene sei "wirklich ein Stehaufmännchen" gewesen. Man verbinde mit Lugner Lebensfreude "und auch, dass es ewig so weitergeht". Aber selbst ein Richard Lugner sei leider nicht unsterblich, auch wenn er in den Herzen stets präsent sein werde. Zu wissen, dass er nun nicht mehr da sei, sei surreal.

Lesen Sie auch

An ihm habe ihr besonders gut gefallen, dass er allen "auf Augenhöhe begegnet" sei. In seinem Einkaufszentrum "Lugner City" in Wien gebe es etwa Menschen, die mit eher einfachen Tätigkeiten begonnen hätten und nun "einen tollen Job haben, weil er einfach sehr unvoreingenommen war und an Leute geglaubt hat, die engagiert sind". Da sei etwa auch ein Studium egal gewesen. "Er war genau das Gegenteil von abgehoben", sagt Bahati Venus. Sie sei ihm "dankbar für alles, wie er war, was ich von ihm lernen durfte". Lugner habe alle motiviert, "nach den Sternen zu greifen" und nichts darauf zu geben, "was andere Leute über jemanden denken".

Auch "Mausi" und "Spatzi" melden sich

Lugners Partnerinnen bekamen oft tierische Kosenamen. Neben "Kolibri" meldeten sich in den vergangenen Stunden auch "Mausi" und "Spatzi" zu Wort, die ähnliches über Lugner berichteten. "Richard war mein großes Vorbild und Lebensmensch, ich habe ihm viel zu verdanken", sagte Christina "Mausi" Lugner (59) in einem Statement der "Kronen Zeitung". Die beiden waren von 1991 bis 2007 verheiratet. Cathy "Spatzi" Lugner (34), die mit dem Baulöwen zwischen 2014 und 2016 in einer Ehe verbunden war, schrieb unter anderem bei Instagram: "Als mich die tragische Nachricht deines Todes heute Morgen erreichte, erlebte ich eine Schockstarre. Richard, du schienst auch für mich unsterblich zu sein." Sie danke ihm "von Herzen für die tolle Zeit" an seiner Seite.