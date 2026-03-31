Das Ziel heißt England: Senkrechtstart in nur vier Jahren – Hip-Hopper aus Sachsenheim träumen von WM

Nach Corona stand der Hip Hop in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) vor dem Aus. Seither blüht er wieder auf – und wie! Für das ganz große Ziel ist die Gruppe nun auf Hilfe angewiesen.
Eine kleine Gruppe träumt von einer Reise in die große Tanzwelt: Stand die Hip-Hop-Gruppe „Level Up’s“ des TV Großsachsenheim während und nach Corona noch fast vor dem Aus, erlebt sie seither eine beeindruckende Renaissance. Die stattliche Anzahl von 15 Tänzerinnen und einem Tänzer gehört ihr inzwischen an. Und die Gruppe hat sich nach mehreren Erfolgen noch Größeres vorgenommen: Im August möchte sie an der UDO Street Dance Weltmeisterschaft im englischen Blackpool an den Start gehen. Doch dafür gilt es eine Hürde zu überwinden, bei der sie auf die Unterstützung der Allgemeinheit angewiesen ist.