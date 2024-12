Ein spektakulärer Fund aus der Völkerwanderungszeit beschäftigt die Archäologen in Mecklenburg-Vorpommern. Die mit Almandinen, einem Granat, verzierte Gewandfibel aus dem frühen siebten Jahrhundert besteht aus vergoldetem Silber und ist äußerst kunstvoll gearbeitet. „Das ist einer der Highlight-Funde in diesem Jahr“, sagt Landesarchäologe Detlef Jantzen.

Entdeckt habe die Gewandfibel einer der mehr als 250 ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger, als er im Nordosten bei einer Feldbegehung mit Metalldetektor nahe der Ortschaft Reez bei Rostock unterwegs war.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Archäologie Wenn das Erdreich zum Geschichtsbuch wird Vor großen Bauprojekten spüren oft Archäologen Spuren früherer Besiedlung unter der Erdoberfläche nach. Die Funde füllen Regalmeter um Regalmeter und enthüllen sächsische Regionalgeschichte.

Reichtum in der Völkerwanderungszeit

„Es ist ein unglaublich wertvolles Stück.“ Die Almandine sind nach Jantzens Worten glänzend geschliffen und passgenau geschnitten. Um ihre Strahlkraft noch zu erhöhen, riffelte der Goldschmied den vergoldeten Untergrund der Fassung. „Wir kennen vergleichbare Stücke bisher vor allem aus dem Rheinland und aus Schweden“, erklärt Jantzen. „Sie kommen in besonders reich ausgestatteten Adelsgräbern vor.“

Das Edel-Schmuckstück wirft Fragen auf. Wie gelangte es an die mecklenburgische Ostseeküste? Gab es hierzulande eine reiche Oberschicht während der Völkerwanderungszeit, die eigentlich als Phase der blanken Not gilt, in der große Gruppen gezwungen waren, ihre angestammte Heimat zu verlassen?

Detlef Jantzen, Landesarchäologe von Mecklenburg-Vorpommern, zeigt in einem der Werkstatträume im Archäologischen Landesamt eine Urnesfibel aus dem 12. Jahrhundert nach Christus, die bei Ausgrabungen in der Nähe von Wismar gefunden wurde. Foto: dpa/Jens Büttner

Bild der Zeit wandelt sich

„Wir finden in den letzten Jahren unglaublich wertvolle Schmuckstücke aus der Völkerwanderungszeit“, erläutert Jantzen. Die Funde seien ein Ergebnis der Detektorsuche ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger. Seit eineinhalb Jahrzehnten bildet das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege interessierte Laien aus. Sie lernen Funde zu erkennen und einzuordnen. Um ihre Lage einzumessen, was wichtig für die weitere Erforschung ist, nutzen die Hobby-Archäologen GPS-Geräte.

Die ersten Ehrenamtlichen erhielten 2008 ihre Zertifikate, die sie berechtigen, mit Metalldetektoren über die Felder zu gehen. Bei Göthen in der Lewitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim fand im Februar ein Ehrenamtlicher ebenfalls ein wertvolles Schmuckstück aus der Völkerwanderungszeit, das Bruchstück einer bronzenen Gewandfibel mit Vergoldungen. Archäologen datieren das Stück anhand der Verzierung ins sechste Jahrhundert.

Bei Ausgrabungen in der Nähe von Parchim gefundene Goldmünzen liegen auf einer mit Handschuhe geschützten Hand. Ein Ecu (l) aus der Zeit zwischen 1380 und 1420 sowie ein Goldgulden (r) aus den Niederlanden aus der Zeit zwischen 1402 und 1423 wurden in der Werkstatt des Archäologischen Landesamt gereinigt. Foto: dpa/Jens Büttner

Auf wen trafen die Slawen?

Als eine Ursache für die lang anhaltenden Wanderungsbewegungen nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs im vierten Jahrhundert gelten Klimaveränderungen, die zu Hunger führten. Im heutigen Mecklenburg-Vorpommern nahmen Wissenschaftlern zufolge die Waldflächen wieder zu - ein Indiz für eine zurückgehende Besiedlung. „Das Klima wurde kälter und nasser.“

Dennoch glaubt er nicht, dass die Slawen, die ab dem achten Jahrhundert n. Chr. von Osten her ins heutige Mecklenburg-Vorpommern einwanderten, ein leeres Land vorfanden. Nicht alle Bewohner seien weggegangen. „Offensichtlich haben sich die Slawen mit der ansässigen Bevölkerung arrangiert, Hinweise auf kriegerische Auseinandersetzungen haben wir bisher jedenfalls nicht gefunden““ Jantzen hofft nun auf weitere Funde aus der späten Zeit der Völkerwanderung und der Einwanderung der Slawen.

Mecklenburger waren früh auf den britischen Inseln

Moderne Forschungsmethoden wie DNA-Untersuchungen liefern ganz neue Erkenntnisse. So erkannten Wissenschaftler bei einem europaweiten Projekt, dass Menschen aus dem heutigen Mecklenburg-Vorpommern vielleicht schon im vierten Jahrhundert auf die britischen Inseln auswanderten, dort mehrere Jahrhunderte unter sich blieben und sich erst dann mit anderen Bevölkerungsgruppen vermischten. „Das heißt, die Völkerwanderung begann früher als bisher angenommen“, berichtet Jantzen.

Goldmünzen und Bronze-Beil

Weitere herausragende Funde dieses Jahres sind ein Bronze-Beil aus der Zeit um 1800 v. Chr. und mehrere Armreifen aus Bronze aus der Zeit um 1000 v. Chr.. „Beides hat ein Ehrenamtlicher auf einem Acker bei Brenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim entdeckt“, so der Landesarchäologe.

Zwei Goldmünzen, die eine ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin auf einem Feld bei Parchim fand, stammen aus dem frühen 15. Jahrhundert. Nach Jantzens Worten handelt es sich um einen niederländischen Gulden aus dem Herzogtum Geldern und um einen französischen Ecu.

Aus dem 12. Jahrhundert stammt eine mit einem Fabeltier verzierte sogenannte Urnes-Gewandfibel, benannt nach einer Stabkirche in Norwegen. Ein Ehrenamtlicher hat sie nach Jantzens Worten in der Nähe von Wismar gefunden. Damit erhöhe sich die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern gefundenen Fibeln dieses Stils auf ein knappes Dutzend.