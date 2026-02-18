Roland Trettls Ex-Frau Daniela räumt auf Instagram endgültig mit Gerüchten um die Trennung auf. Die Fans zeigen sich begeistert.
Daniela Trettl, die Ex-Frau von Starkoch und Fernsehmoderator Roland Trettl (54), hat eine "Klarstellung" zum Ende ihrer Ehe gepostet und dafür viel Anerkennung erhalten. In einem Instagram-Beitrag hatte sie einen Kommentar an ihren Ex gezeigt, in dem diesem vorgeworfen wird, "Frau und Kind" abgeschoben zu haben, um "was Neues" zu starten. Dazu schrieb Daniela Trettl: "Ich möchte etwas klarstellen: Mein Ex-Mann @roland_trettl hat weder Frau noch Kind verlassen. Wir haben uns getrennt, weil wir als Paar nicht mehr glücklich waren."