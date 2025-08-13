Das Wochenende in und um Leonberg: Das Strohländle rockt, der Strandsommer verabschiedet sich

Rock N’ Roll und einen Tribut an Bon Jovi gibt’s am Wochenende am Leonberger Engelberg. Der Weiler Strandsommer geht zu Ende. Und was ist sonst noch so los?
Rock N’ Roll am Leonberger Engelberg: Rockte am vergangenen Samstag beim Strohländle die AC/DC-Tributeband The Jack, geht es an diesem Wochenende gitarrenlastig weiter. Am Freitag entern Jeepers Creepers die Bühne, die laut Ankündigung „legendäre Fifties-Coverband mit dem energiegeladenen Sound und der Extraportion Groove“. Kann ja nur gut werden. Am Samstag ist die Bon-Jovi-Tributeband Bounce an der Reihe, die dem Publikum Hard-Rock-Hits wie „It’s My Life“, Livin’ On A Prayer“ oder „Bed Of Roses“ servieren wird. Beginn ist an beiden Abenden um 19.30 Uhr. Sonntags ist traditionell Strohländle-Familientag. Der beginnt um 11 Uhr und hält viele unterschiedliche Angebote für Kinder und Erwachsene bereit.