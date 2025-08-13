Das Wochenende in und um Leonberg: Das Strohländle rockt, der Strandsommer verabschiedet sich

Rock N’ Roll und einen Tribut an Bon Jovi gibt’s am Wochenende am Leonberger Engelberg. Der Weiler Strandsommer geht zu Ende. Und was ist sonst noch so los?

Rock N’ Roll am Leonberger Engelberg: Rockte am vergangenen Samstag beim Strohländle die AC/DC-Tributeband The Jack, geht es an diesem Wochenende gitarrenlastig weiter. Am Freitag entern Jeepers Creepers die Bühne, die laut Ankündigung „legendäre Fifties-Coverband mit dem energiegeladenen Sound und der Extraportion Groove“. Kann ja nur gut werden. Am Samstag ist die Bon-Jovi-Tributeband Bounce an der Reihe, die dem Publikum Hard-Rock-Hits wie „It’s My Life“, Livin’ On A Prayer“ oder „Bed Of Roses“ servieren wird. Beginn ist an beiden Abenden um 19.30 Uhr. Sonntags ist traditionell Strohländle-Familientag. Der beginnt um 11 Uhr und hält viele unterschiedliche Angebote für Kinder und Erwachsene bereit.

Strandsommer mit Gondelbar und Livemusik

Während das Strohländle noch bis Ende August geht, findet eine andere Veranstaltungsreihe ihren Abschluss: der Weiler Strandsommer. Auf dem Marktplatz in Weil der Stadt öffnet am Freitag um 17 Uhr die Gondelbar der Skizunft, um 17 uns 18 Uhr gibt’s Zumba für Erwachsene vom TSV Merklingen. Am Samstag sorgt von 14 bis 23 Uhr die Faustballabteilung der Spvgg Weil der Stadt für Bewirtung, Livemusik gibt’s ab 18 von Singer-Songwriterin Anina und ab 20 Uhr von 3Ciplez mit Geige, Akustikgitarre und Cajon. Am Sonntag versorgt das Grillfahrrad die Gäste von 16 bis 22 Uhr mit Thüringer Bratwürsten, ab 19 Uhr macht Harald Engesser mit seinen sommerlichen Gitarrenklängen den musikalischen Deckel drauf.

Und sonst so? In Münchingen gibt Sybille Hüls-Herold, Vorsitzende der Awo Münchingen, am Sonntag im Heimatmuseum (Kirchgasse 1) interessante Einblicke in die Geschichte der Arbeiterwohlfahrt und deren 50-Jahr-Jubiläum vor Ort. Hintergrund ist die Ausstellung „Awo schreibt Geschichte – bewegte Zeiten seit den 20er-Jahren“. Beginn der Führung ist um 15 Uhr, sie ist kostenlos. Auch eine Anmeldung ist nicht vonnöten.

Pferde und Kinder: Diese Kombination gibt’s am Wochenende bei der Mönsheimer Reitschule Popp. Foto: dpa/Thomas Warnack

Ein Angebot für Kinder gibt es in Mönsheim. Die dortige Reitschule Popp organisiert am Samstag einen Kinderferientag für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren. Von 14 bis 17 Uhr gibt es einen „Nachmittag mit Pferden und allem, was dazugehört“, wie es in der Ankündigung heißt. Weitere Details zur Teilnahme und ob es noch Plätze gibt, erfahren Interessierte telefonisch unter 0 70 44/59 32.

Kuchen und belegte Brötchen auf der Friedenshöhe

Zum Sonntagscafé auf der Friedenshöhe lädt der CVJM Flacht am Sonntag von 14 bis 18 Uhr ein. Kaffee, Kuchen, belegte Brötchen und Getränke stehen auf der Speisekarte, für die Kinder gibt’s den Spielplatz. Das Sonntagscafé ist für alle geöffnet.

Zu guter Letzt eine kulturelle Empfehlung: Das Ensemble des Renninger Naturtheaters wartet auch an diesem Wochenende mit zwei Vorstellungen auf. Am Samstag wird für Kinder „Alice im Wunderland“ gegeben, Beginn ist um 15 Uhr. Am Sonntag steht für Erwachsene „Der schwarze Abt“ auf dem Programm, los geht’s um 18 Uhr. Weitere Infos stehen im Internet auf www.naturtheater-renningen.de.