Nach dem Frühlingsfest ist vor dem Stuttgart-Lauf und dem Kulturfest an der Adenauer-Straße. Auch an diesem Wochenende heißt es in Stuttgart: Feiern, Schauen, Staunen.

Stuttgart-Lauf am 20. und 21. Mai – dieses Datum leuchtet in zahllosen Kalendern auf. Die Jüngsten wie die Ältesten senden ein starkes Signal: Mit Spaß und gemeinsam geht immer mehr. An diesem Wochenende eröffnet das Jubiläum 30. Stuttgart-Lauf zudem den Feierreigen in der Stadt. Ein Höhepunkt: Das Kulturfest an der Konrad Adenauer-Straße an diesem Sonntag, 21. Mai. Von 11 bis 17 Uhr gibt es zum Internationalen Museumstag zwischen Staatsgalerie, Opern- und Schauspielhaus, Cranko-Schule, Haus der Geschichte, Musikhochschule, Hauptstaatsarchiv, Landesbibliothek und Stadtpalais zahlreiche Mitmachangebote und freien Eintritt.

Graffiti vor dem Lindenmuseum

Der Internationale Museumstag sorgt für weitere offene Türen am 21. Mai. Freien Eintritt und viele Mitmachangebote bietet auch das Landesmuseum Württemberg im Alten Schloss sowie im Haus der Musik (Fruchtkasten) am Schillerplatz. Und passend zum Finale der Sonderschau „Shift. KI und eine zukünftige Gemeinschaft“ beteiligt sich auch das Kunstmuseum am Schlossplatz am Museumstag – freier Eintritt in die Sammlung inklusive. Noch eine Feierschleife mehr bietet das Linden-Museum. „Auf unserem Vorplatz“, heißt es für die Zeit nach 15 Uhr am 21. Mai, „spielen die Bands Aentique und Valtava“. Und: „Mit Kosmik One könnt ihr Graffitis sprühen.“ Bei ebenfalls freiem Eintritt in die Sammlungsräume heißt das Linden-Museums-Motto für diesen Sonntag: „whatever makes you happy“.

Lateinamerika ganz nah

Streetfood aus Süd- und Mittelamerika, Kunsthandwerk von rund 120 Ausstellerinnen und Ausstellern, Live-Musik und Kinderprogramm – all dies verspricht das Lateinamerikanische Wochenende an diesem Freitag (12 bis 22 Uhr), Samstag (12 bis 22 Uhr) und Sonntag (12 bis 20 Uhr) im Römerkastell in Stuttgart-Bad Cannstatt (Naststraße 45).

Daimler-Bigband in der Rosenau

Es wird laut, es wird aufregend – und garantiert ein wirkliches Erlebnis zum Wochenendausklang: An diesem Sonntag, 21. Mai, ist die 20-köpfige Daimler Big Band in der Rosenau (Rotebühlstraße 109b) zu Gast. Um 19 Uhr geht die Formation auf die Bühne – mit einem Programm das den verstorbenen Mitbegründer Peter Herbolzheimer ehrt. in der Rosenau. Die Big Band ehrt mit diesem Programm den Mitbegründer der Band im Jahre 1999. Im Programm sind bekannte Stücke, komponiert bzw. arrangiert von Peter Herbolzheimer – „von Swing über Latin bis Rock“. Tickets kosten 18,60 Euro (ermäßigt 14,20 Euro).

Bürgerfest am Theodor Heuss-Haus

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) war schon da, an diesem Wochenende kann sich ganz Stuttgart über das wiedereröffnete Theodor Heuss Haus (Feuerbacher Weg 46) freuen. An diesem Samstag und Sonntag (jeweils 10 bis 18 Uhr) bietet ein Bürgerfest Spiel und Spaß im und um das Wohnhaus von Theodor Heuss (1884-1963), erster Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland (1949-1959). Neben Führungen und speziellen Kindertouren gibt es am 21. Mai auch die Möglichkeit, sich zeichnen zu lassen, zudem spielt das Banana Jazz Trio.

Wiedersehen mit Loriot

Zwei Herren im Bad, ein sprechender Hund, die Tücken eines Fernsehabends oder ein zu hart gekochtes Frühstücksei – Figuren und Szenen aus Loriots Trickfilmen begeistern seit nun mehr als fünf Jahrzehnten. Jetzt zeigt „Loriots große Trickfilmrevue“ 31 Loriot-Klassiker in neuem Glanz. Seine Trickfilme im Kino – daran hätte auch Vicco von Bülow seinen Spaß. Zu sehen ist „Loriots große Trickfilmrevue“ an diesem Sonntag, 21. Mai, um 14 Uhr im Kino Atelier am Bollwerk (Hohe Straße 26).