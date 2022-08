1 An diesem Freitag beginnt die Kürbisausstellung im Blüba in Ludwigsburg. Das Motto in diesem Jahr: Dschungel. Foto: imago/Arnulf Hettrich/ (Archiv)

Konzerte, Ausstellungen, Feste, Sportereignisse – die Städte und Gemeinden in der Region Stuttgart haben viel zu bieten. Hier stellen wir spannende Veranstaltungen an diesem Wochenende vor – ganz subjektiv ausgewählt.















Durch Frankreich und Italien sind sie in diesem Jahr schon geradelt, derzeit geht’s durch Spanien: Der Sommer gehört den Radsport-Profis. Auch Deutschland reiht sich wieder in die Reihe der Etappenrennen ein. Wenn auch nur vorsichtig, ohne die großen Namen und die hohen Berge, die den Stoff für Radler-Legenden bieten.

Die Deutschland-Tour rollt nach Stuttgart

Vier Tage lang rollt die Deutschland-Tour durch die Republik – und am Sonntag, 28. August, auch durch die Region Stuttgart. Die Gelegenheit für Fans, mal kurz das Feld an sich vorbeirauschen zu lassen. Die Finaletappe führt von Schiltach im Schwarzwald nach Stuttgart. Exakte Vorhersagen sind naturgemäß schwierig, aber gegen 14.30 Uhr sollen die Radfahrer Merklingen im Kreis Böblingen erreichen, gegen 15 Uhr Ditzingen im Kreis Ludwigsburg, gegen 15.20 Uhr Kornwestheim und gegen 15.50 Uhr Stuttgart.

Beachparty im Oberstenfelder Freibad

Normalerweise ist um 20 Uhr Schluss im Mineralfreibad Oberes Bottwartal in Oberstenfeld. Nicht so an diesem Samstag, 27. August. In einem der schönsten Bäder in der Region geht es ab 19.30 Uhr erst richtig los: dann startet die Beach Party. Für Musik und gute Laune sorgt DJ Tody. Weil Nachtschwimmen erlaubt ist, schließen die Becken erst um 23.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kürbisausstellung im Blühenden Barock

Ab Freitag, 26. August, werden in Ludwigsburg wieder Kürbisse in jeder Größe und Farbe präsentiert. Motto der Ausstellung im Blühenden Barock ist dieses Jahr Dschungel. Die über 100 000 Kürbisse sind bis zum 4. Dezember 2022 zu sehen.

Open-Stage-Kleinkunst in Filderstadt

Stimmungsvoll geht es am Samstag in der Fußgängerzone in Filderstadt-Bernhausen zu: Auf einer Bühne vor der Wirtshausbrauerei Schwanen präsentieren sich ab 18 Uhr acht verschiedene Künstler aus den Bereichen Comedy, Kabarett, Musical, Blues und schwäbische Kultur: Als Bühne dient ein landwirtschaftlicher Anhänger. Die Akteure werden jeweils etwa 15 bis 20 Minuten lang ihr Bestes geben, um das Publikum zu unterhalten. Der Eintritt ist frei. Rechtzeitiges Kommen sichert die besten Plätze, die vor einigen Jahren initiierte Open-Stage-Kleinkunstveranstaltung mit mehreren Hundert Besuchern ist längst kein Geheimtipp mehr.

Sommerdorf mit Livemusik Der Wendlinger Pop-up-Biergarten eröffnet an diesem Donnerstag zum dritten Mal das „Sommerdorf“. Bis zum 11. September wird auf dem Saint-Leu-la-Fôret-Platz Unterhaltungsprogramm mit Livemusik und Frühschoppen angeboten. Am Samstag wird der Stuttgarter Sänger Robin Henderson gegen 19 Uhr zu Gast sein. Als jahrelanger Frontmann des Hofbräu-Regiments tourte er bereits durch ganz Europa, im Herbst 2019 stand er auf der RTL-Supertalent-Bühne und ist vor allem durch seinen eigenen Youtube-Kanal mittlerweile als Solokünstler einem breiten Publikum bekannt. Der Eintritt ist frei, Plätze sollten reserviert werden. Geöffnet ist das Sommerdorf von Montag bis Freitag ab 17 Uhr und an Samstagen und Sonntagen ab 11 Uhr.

Wein in Schorndorf

Vom Freitag bis Sonntag werden rund um den Marktplatz und den Oberen Marktplatz in Schorndorf fünf Weingüter aus dem Remstal ihre Stände errichten. Zum Wein gibt es an allen Tagen Livemusik, auch kulinarisch ist einiges geboten. Im Rahmenprogramm sind außerdem Stadtführungen, Museumsbesuche, eine Visite in der Q-Galerie oder Weinerlebnisführungen möglich.