Das Wochenend-Wetter: Der Samstag im Kreis Ludwigsburg wird wieder winterlich

Das Wetter im Kreis Ludwigsburg ist geprägt von Sturm Elli. Erst taut der Schnee – dann kommt er wieder. Absehbar ist, wann das Thermometer wieder in den Plusbereich steigen wird.
Ein Sturmtief namens Elli bestimmt am Freitag das Wetter im Kreis Ludwigsburg. Es lenkt vorübergehend feuchte und milde Luft ins Neckartal, sodass bei stürmischen Verhältnissen Tauwetter einsetzt. In der Nacht zu Samstag dreht der Wind auf Nord und führt wieder kalte Polarluft in die Region. Die Schneefallgrenze sinkt bis an den Neckar herab, im weiteren Verlauf wird es zunehmend trocken – und sehr frostig.