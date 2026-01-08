Das Wochenend-Wetter: Der Samstag im Kreis Ludwigsburg wird wieder winterlich

Das Wetter im Kreis Ludwigsburg ist geprägt von Sturm Elli. Erst taut der Schnee – dann kommt er wieder. Absehbar ist, wann das Thermometer wieder in den Plusbereich steigen wird.

Ein Sturmtief namens Elli bestimmt am Freitag das Wetter im Kreis Ludwigsburg. Es lenkt vorübergehend feuchte und milde Luft ins Neckartal, sodass bei stürmischen Verhältnissen Tauwetter einsetzt. In der Nacht zu Samstag dreht der Wind auf Nord und führt wieder kalte Polarluft in die Region. Die Schneefallgrenze sinkt bis an den Neckar herab, im weiteren Verlauf wird es zunehmend trocken – und sehr frostig.

Am Freitag starten wir mit wechselnder Bewölkung zunächst trocken in den Vormittag, dabei kann sich vereinzelt kurz die Sonne zeigen. Im Tagesverlauf nähert sich das Sturmfeld von Elli dem Neckartal, ab der Mittagszeit ziehen kräftige Regenschauer auf. Der Wind weht am Nachmittag immer stärker und erreicht auf den Höhen Sturmstärke. Die Temperaturen steigen auf 4 Grad im Schwäbischen Wald, bis zu 7 Grad werden an Neckar und Enz erreicht.

In der Nacht zu Samstag fällt die Temperatur auf 3 bis -1 Grad, dabei geht der Regen überall wieder in Schnee über.

Der Wind weht stürmisch

Der Samstag bringt winterliches Wetter mit sich. Bei dichter Bewölkung fällt den ganzen Tag über immer wieder etwas Schnee. Zum Abend hin lassen die Schneefälle nach, die Bewölkung lockert etwas auf. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen -2 Grad i m Schwäbischen Wald und +1 Grad im Neckartal. Der Wind weht vor allem am Vormittag noch stürmisch aus Nordwesten und lässt im Tagesverlauf spürbar nach.

In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken, vereinzelt sind die Sterne zu sehen. Die Temperatur sinkt auf -3 bis -7 Grad, bei längerem Aufklaren kann es bis zu -10 Grad kalt werden.

Tagsüber frostig, nachts klirrend kalt

Am Sonntag beruhigt sich die Wetterlage wieder. Bei einem Wechsel aus lockeren Quellwolken und etwas Sonnenschein erwartet uns trockenes Winterwetter. Die Temperaturen bleiben auch tagsüber frostig mit Höchstwerten von -5 Grad im Schwäbischen Wald und -3 Grad am Neckar. Die Nacht zu Montag wird klirrend kalt, bei klarem Himmel sinken die Tiefstwerte bis auf -12 Grad.

In der kommenden Woche wird es von Westen her langsam milder, ab Dienstag steigt das Thermometer wieder in den Plusbereich.