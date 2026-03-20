Die bereits fertig produzierte Staffel von der US-Version der "Bachelorette" wird nicht ausgestrahlt. Ein Video zeigt die Protagonistin Taylor Frankie Paul offenbar bei einem körperlichen Angriff auf ihren Partner. Die Polizei ermittelt.
Ein Paukenschlag in der US-Fernsehlandschaft: Der Sender ABC hat den Start der mit Spannung erwarteten neuen Staffel von "The Bachelorette" mit sofortiger Wirkung abgeblasen, nachdem schockierende Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen die Protagonistin Taylor Frankie Paul (31) laut geworden waren.