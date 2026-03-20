Die bereits fertig produzierte Staffel von der US-Version der "Bachelorette" wird nicht ausgestrahlt. Ein Video zeigt die Protagonistin Taylor Frankie Paul offenbar bei einem körperlichen Angriff auf ihren Partner. Die Polizei ermittelt.

Ein Paukenschlag in der US-Fernsehlandschaft: Der Sender ABC hat den Start der mit Spannung erwarteten neuen Staffel von "The Bachelorette" mit sofortiger Wirkung abgeblasen, nachdem schockierende Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen die Protagonistin Taylor Frankie Paul (31) laut geworden waren.

Eigentlich sollte die bereits abgedrehte 22. Staffel der beliebten Realityshow am 22. März Premiere feiern, doch der US-Kanal hat die Sendung vollständig aus dem Programmplan gestrichen. In einer offiziellen Stellungnahme erklärte ein Sprecher von Disney Entertainment Television laut "Variety", dass man sich aufgrund eines neu aufgetauchten Videos gegen die Ausstrahlung der Staffel entschieden habe.

Vorwürfe gegen Taylor Frankie Paul

Auch die Produktion der fünften Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives", durch die Taylor Frankie Paul bekannt wurde, wurde unterbrochen, da die Polizei in Draper City, Utah, derzeit gegen Paul und ihren Partner Dakota Mortensen ermittelt. Das Paar hat einen gemeinsamen zweijährigen Sohn. Zudem hat Paul zwei weitere Kinder (5 und 8) aus ihrer Ehe mit Tate Paul.

Hintergrund ist ein am Donnerstag von "TMZ" veröffentlichtes Video, das zeigt, wie die Influencerin ihren Partner offenbar körperlich angreift und mehrere Stühle nach ihm wirft. Der Vorfall wiegt besonders schwer, da Taylor Frankie Paul bereits im Jahr 2023 wegen ähnlicher Vorwürfe festgenommen worden war. Damals bekannte sie sich der schweren Körperverletzung für schuldig, nachdem sie im Beisein ihrer Tochter in einen gewalttätigen Streit verwickelt war.

Verwirrung um On-off-Beziehung

Paul und Mortensen führen seit Jahren eine turbulente On-off-Beziehung. Das Paar hat einen gemeinsamen einjährigen Sohn. Offiziell wurde Taylor Frankie Paul als Single für "The Bachelorette" gecastet. Ihre Beziehung zu Dakota Mortensen galt vor Drehbeginn als beendet, was die Grundvoraussetzung für ihre Teilnahme an der Dating-Show war.

Im Interview mit "Call Her Daddy" gab Paul allerdings zu, dass sie und Mortensen in einem "toxischen Kreislauf" feststeckten. Paul erklärte, dass sie die Show als Chance sah, diesen Kreislauf endgültig zu durchbrechen und sich für etwas Neues zu öffnen. Sie bestätigte aber, dass sie noch bis unmittelbar vor Drehbeginn Zeit mit ihm verbrachte, um "herauszufinden, was sie eigentlich will".

Bisher hat ABC nicht mitgeteilt, ob die bereits produzierte Staffel zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt oder das Projekt dauerhaft eingestellt wird. Die Ermittlungen der Polizei in Utah dauern derweil an, wobei beide Parteien sich gegenseitig der häuslichen Gewalt beschuldigen.