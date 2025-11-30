Das Widerrufsrecht: Weihnachtsgeschenke bestellt? Unbedingt das Black-Friday-Paket öffnen

Viele Menschen bestellen am Black Friday schon Weihnachtsgeschenke. Das Paket sollten sie aber nach Erhalt öffnen, da sonst der Verlust des Widerrufsrechts droht.
Den Black Friday und Cyber Monday nutzen viele Verbraucherinnen und Verbraucher, um schon einige Wochen vor Weihnachten möglichst günstig Geschenke zu kaufen. Bereits um die Gefahr zu vermeiden, dass womöglich die falsche Ware geliefert wurde, sollten die in den kommenden Tagen eintreffenden Pakete bald geöffnet werden. Wer sie bis Heiligabend ungeöffnet herumliegen lässt, läuft außerdem Gefahr, sein Widerrufsrecht zu verlieren.