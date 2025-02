Erneuter Schneefall am Abend – Glättegefahr am Freitagmorgen

1 Auf Stuttgarts Straßen könnte es am Freitagmorgen glatt werden. (Symbolbild) Foto: imago/Panama Pictures

Das Schneegestöber am Donnerstagmorgen in Stuttgart hat selbst den Deutschen Wetterdienst etwas überrascht. In der Nacht auf Freitag wird erneuter Schneefall erwartet. Der DWD warnt vor Glättegefahr.











Der Schneefall am Donnerstagmorgen dürfte viele Stuttgarter überrascht haben. Doch nur in der Nordhälfte Baden-Württembergs hat es geschneit, im Süden fiel lediglich Regen. War das Schneetreiben am frühen Vormittag noch stark, klang es bis zum Mittag immer weiter ab.