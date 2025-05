Das Warten auf neue Folgen beginnt: The Last of Us: Das bedeutet das Cliffhanger-Finale für Staffel drei

"The Last of Us": Das bedeutet das Cliffhanger-Finale für Staffel drei

1 Wie geht es mit Ellie (Bella Ramsey, l.) und Dina (Isabela Merced) in "The Last of Us" weiter? Foto: Sky Atlantic

Gerade ist das Finale der zweiten "The Last of Us"-Staffel veröffentlicht worden, schon stellen sich zahlreiche Fragen bezüglich Staffel drei.











Link kopiert



Schon ist sie vorbei, die zweite Staffel der Endzeit-Serie "The Last of Us". Ein Grund für die Kurzweiligkeit: Mit sieben Episoden fiel sie um zwei Episoden kürzer als Season eins der Videospieladaption aus. Wer sich angesichts des massiven Cliffhangers des Finales, das hierzulande am Montag seine Premiere feierte, die Frage nach der Handlung von Staffel drei stellt - anbei gibt es die Antwort. Bis auf die grob zu erwartende Erzählstruktur der neuen Episoden bleibt der Artikel spoilerfrei. Wer das Finale von Staffel zwei hingegen noch nicht gesehen hat, sollte das zunächst unbedingt nachholen.