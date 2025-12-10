Münster führt die "Tatort"-Saison 2025 klar an: Zwei Filme erreichen über elf Millionen Zuschauer. Doch auch andere Teams liefern stabile Werte - zudem stehen in diesem Jahr noch fünf Erstausstrahlungen aus.
Der "Tatort" bleibt auch im Jahr 2025 eines der letzten echten TV-Lagerfeuer der Republik. Das zeigen die aktuellen Reichweitendaten, die die ARD auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bereitgestellt hat. An der Spitze des bisherigen Jahres stehen einmal mehr zwei Filme aus Münster mit dem beliebten Ermittlerduo Boerne und Thiel - beide erreichen Zuschauerzahlen, die im heutigen Fernsehmarkt alles andere als selbstverständlich sind.