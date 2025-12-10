Münster führt die "Tatort"-Saison 2025 klar an: Zwei Filme erreichen über elf Millionen Zuschauer. Doch auch andere Teams liefern stabile Werte - zudem stehen in diesem Jahr noch fünf Erstausstrahlungen aus.

Der "Tatort" bleibt auch im Jahr 2025 eines der letzten echten TV-Lagerfeuer der Republik. Das zeigen die aktuellen Reichweitendaten, die die ARD auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bereitgestellt hat. An der Spitze des bisherigen Jahres stehen einmal mehr zwei Filme aus Münster mit dem beliebten Ermittlerduo Boerne und Thiel - beide erreichen Zuschauerzahlen, die im heutigen Fernsehmarkt alles andere als selbstverständlich sind.

Mit 12,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern führt der Münsteraner "Tatort: Fiderallala" vom 6. April die bisherige Jahresstatistik deutlich an. Der Marktanteil lag bei herausragenden 42,5 Prozent. Auch digital war der Film der große Abräumer: Über zwei Millionen Abrufe in der ARD Mediathek machen ihn zum bisher erfolgreichsten Stream der Reihe im ablaufenden Jahr.

Nur knapp dahinter folgt der zweite große Münster-Erfolg: "Die Erfindung des Rades" lockte am 7. Dezember 11,63 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. Mit einem Marktanteil von 42,6 Prozent stellte der Film einen Rekord auf - höher lag kein Münster-"Tatort" zuvor, und auch andere "Tatort"-Ausgaben erreichten seit Jahrzehnten kaum ähnliche Werte. Der Film profitierte zusätzlich von einem besonderen Anlass, dem Abschied von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm. Eine Streaming-Auswertung steht hier aufgrund der zeitlichen Nähe zum Ausstrahlungstermin vor wenigen Tagen aktuell noch aus.

Breite Spitze: Viele Teams über neun Millionen

Auch jenseits des Münster-Duos zeigt die Top-Ten-Liste, wie stabil die Marke weiterhin ist. Acht weitere Folgen erreichten zwischen 8,85 und 10,3 Millionen Menschen an den TV-Geräten: Darunter "Restschuld" (5. Januar) und "Colonius" (9. März) aus Köln (Platz 3 und 7), "Verblendung" aus Stuttgart (19. Januar, Platz 4), die letzten beiden Borowski-Fälle vom 12. Januar und 16. März (Platz 5 und 10) sowie die Furtwängler-Episode "Letzte Ernte" (26. Oktober, Platz 8).

Überraschend: Auch die ersten beiden Fälle des neuen Frankfurter Teams Azadi und Kulina, "Dunkelheit" (5. Oktober, Platz 6) und "Licht" (30. November, Platz 9), schafften es auf Anhieb in die Top Ten und bestätigten damit über die Zuschauergunst die guten Kritiken und zahlreichen Vorschusslorbeeren.

Streaming wird immer mehr zum zweiten Standbein

Ein Blick auf die Zahlen aus der Mediathek zeigt, dass der "Tatort" inzwischen deutlich zweigleisig fährt. Die erfassten Folgen erzielen zwischen knapp einer Million und mehr als 1,4 Millionen Abrufe, Münster - wie erwähnt - sogar noch deutlich darüber. Damit gewinnen die Filme digital rund zehn Prozent zusätzliche Reichweite.

Branchenanalysten verweisen aber immer wieder darauf, dass auch der "Tatort" im linearen Fernsehen über die Jahre Zuschauer verloren hat. Klar: Fabelrekorde wie aus dem Jahr 1978 bei "Rot - rot - tot" mit knapp 27 Millionen Zuschauern sind heutzutage nicht mehr zu erreichen. Dennoch bleibt die Reihe ein Ausnahmetitel in der hiesigen Fernseh-Landschaft: Dank starker Zuschauerzahlen, verlässlicher Streaming-Reichweiten und seiner vielen beliebten Teams ist der "Tatort" nach wie vor eine feste Größe im TV-Kosmos.

Ausblick: Diese Erstausstrahlungen stehen in diesem Jahr noch aus

Die bisherige Jahresbilanz ist zudem noch lange nicht vollständig. Ganze fünf "Tatort"-Erstausstrahlungen aus Wien (14. Dezember), dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet (21. Dezember, Falke-Doppelfolge), München (26. Dezember) und Wiesbaden (28. Dezember) werden 2025 noch gezeigt.

Ob diese Filme ebenso das Potenzial für die Top Ten haben? Gut möglich, denn es stehen sehr besondere Folgen an: Mit München und Wien verabschieden sich bald beliebte Teams, eine länderübergreifende Doppelfolge hat enormen Seltenheitswert und apropos selten: Einen Murot-Krimi gibt es fast immer nur einmal im Jahr zu sehen.