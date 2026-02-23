Nicht nur live im Fernsehen, sondern auch in den Mediatheken: Die Olympischen Spiele waren für ARD und ZDF ein großer Erfolg. Eine Sportart zog besonders viele Zuschauer an.

Am Sonntag (22. Februar 2026) gingen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina zu Ende. Die öffentlich-rechtlichen Sender, die sich bei der Übertagung abwechselten, zogen am heutigen Montag eine positive Bilanz. Sowohl Das Erste als auch das ZDF vermeldeten in Pressemitteilungen, mit ihrem Programm etwa 40 Millionen Menschen erreicht zu haben - also gut die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands.

Im Ersten verfolgten im Schnitt 3,14 Millionen Menschen die Wettkämpfe live. Beim ZDF waren es mit 3,20 Mio. Zuschauern sogar etwas mehr. Zusammengenommen erreichten die beiden Sender durchschnittlich 3,17 Millionen Zuschauer. Dies bedeutete einen Marktanteil von 23,2 Prozent.

Rodeln ganz vorne: Das waren die meistgesehenen Einzelsendungen

Sowohl die ARD als auch das ZDF nannten in ihren Mitteilungen ihre erfolgreichsten Einzelsendungen. Im Ersten war das meistgesehene Event das Finale des Rodel-Doppelsitzers. 6,79 Millionen Zuschauer verfolgten den Bronzegewinn von Tobias Wendl und Tobias Arlt. Platz zwei markierte im Ersten der Zweierbob der Männer mit 6,50 Mio. Menschen. 6,13 Millionen waren bei Philipp Raimunds überraschendem Sieg im Skispringen dabei.

Im ZDF lag ebenfalls ein Rodelwettbewerb vorne. 6,64 Millionen Menschen schauten beim Einzelrennen der Herren. Auf Rang zwei folgte im Zweiten der Mixed-Staffel-Wettbewerb im Biathlon (6,63 Mio.) vor dem Skispringen der Frauen von der Großschanze mit 6,5 Millionen Zusehern.

Rekordmonat für Sportschau.de

Nicht nur die Übertragungen im linearen Fernsehen, sondern auch die Mediathekennutzung verbuchten ARD und ZDF als Erfolg. Die ARD vermeldete 85 Millionen Abrufe in ihrer Mediathek. 65 davon entfielen auf Livestreams, die restlichen 20 Millionen auf Zusammenfassungen, Hintergrundberichte oder Re-Lives. Im Streaming-Portal des ZDF erreichten die Übertragungen über 50 Millionen Views.

Die Webseite Sportschau.de, die Live-Ticker und Artikel lieferte, erlebte laut ARD dank Olympia einen Rekordmonat. 35 Millionen Visits standen im Februar zu Buche. Das Social-Media-Angebot der Sportschau erreichte 350 Millionen Views.

"Diese Zahlen zeigen, dass lineares Fernsehen bei Live-Ereignissen nach wie vor eine außerordentliche Relevanz hat, die Nutzung unserer digitalen Angebote aber gleichzeitig enorm gewachsen ist", wird ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zitiert.

Für ZDF-Sportchef Yorck Polus lag der Erfolg der Olympischen Winterspiele auch in der Tatsache, dass sie zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder in Europa stattfanden. So konnten deutsche Zuschauer sie ohne Zeitversetzung verfolgen. 2006 richtete mit Turin ebenfalls eine italienische Stadt die Spiele aus.