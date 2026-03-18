Das war unterirdisch: Hape Kerkeling spricht offen über Diskriminierung in Italien

Hape Kerkeling spricht in einem neuen Interview offen darüber, warum er Italien verlassen hat. Der Entertainer berichtet über die Diskriminierung, die er als schwuler Mann erlebt hat, über "tagtägliche" Demütigungen und darüber, was er an Deutschland besonders schätzt.
Lange äußerte sich Hape Kerkeling (61) nicht öffentlich dazu, weshalb er Italien verlassen hat. Nun erklärt er im Interview mit dem Magazin "stern" (Ausgabe vom 19. März): "Ich wurde in Italien als schwuler Mann so diskriminiert, dass ich dort nicht mehr sein wollte."