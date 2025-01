Das war Tag vier: Dschungelcamp: Bum-Bum-Boris, Brühwürfel und ein Blutpenis

Während sich eine fragt, wofür Boris Becker eigentlich bekannt ist, erinnert sich ein anderer an seine Zeit in der "Bravo" zurück. Und auch die Emotionen kochen schon vor einem neuen Negativrekord hoch - ein wahres Dschungel-Drunter-und-Drüber.

Am vierten Tag im RTL-Dschungel (auch via RTL+) war wirklich so ziemlich alles geboten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen in der aktuellsten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Folge nicht nur nackte Tatsachen zu sehen, sondern auch ein bisschen Drama und sogar einen neuen Show-Negativrekord.

Der schönste Mann und die Tennislegende

Dabei begann die neueste Ausgabe noch mit schönen Erinnerungen von Ex-Zehnkämpfer Jürgen Hingsen (67). Er sei einst in der "Bravo" gewesen berichtet er Reality-TV-Star Sam Dylan (33). Zwei Mal sei er sogar zu "Deutschlands schönstem Mann" gewählt worden. "Ich war so eine Maschine", kommt er ins Schwärmen. "Vor Boris Becker war ich eigentlich der populärste Sportler in Deutschland."

Lesen Sie auch

Wie passend, dass Dylans Reality-Kollegin Yeliz Koc (31) später feststellen musste, dass sie eigentlich gar nicht wisse, wofür Becker bekannt sei. Maurice Dziwak (26) kann gar nicht glauben, dass sie die "lebende Legende" nicht kennt. Eine Freundin von Schauspielerin Nina Bott (47) sei damals sogar in Bum-Bum-Boris verknallt gewesen. "Es gibt bestimmt viele da draußen, die auch nicht wissen, wer Boris Becker ist", rechtfertigte Koc sich.

Lilly Becker (48), die Ex-Frau des für Koc mysteriösen Boris, kam auf den Beginn ihrer Beziehung mit dem ehemaligen Tennisspieler zu sprechen. "Es war Liebe auf das erste Date", erzählte sie. Die beiden trafen sich in einer Pizzeria. Zum Abschied gab es ein Küsschen auf die Stirn und bald kamen sie zusammen. "Er war jung, fit und super hübsch. [...] Er ist ein gutaussehender Mann", blickte sie zurück. Zu ihr sei er stets ein Gentleman gewesen und in Bezug auf Frauen sei Becker "ein schlauer Mann". Anfangs sei die Ehe gut gewesen, "wir waren gut." Doch zu großer Druck, negative Schlagzeilen und Stress hätten zum Ende geführt. Als es um die neue Frau an Boris Beckers Seite ging, wiegelte Lilly ab. Sie hab ihr eigenes Leben mit dem gemeinsamen Sohn Amadeus und die Partnerin ihres Ex interessiere sie nicht - was aber nicht böse gemeint sei.

Der Campsegen hängt schief

Während der "Der Alte"-Star Pierre Sanoussi-Bliss (62) in der neuesten Folge komplett blank zog und baden ging, kam es unter anderem wegen eines Kleidungsstücks zu Reibereien. Promi-Kandidatin Edith Stehfest (30) wollte Koc nicht aus einem Handtuch ein Kleid wickeln, was für Verstimmungen sorgte. Und auch zwischen Koc und Dziwak kriselte es, weil er auf dem Boden schlafe und sie "wie eine Queen" in einem Bett.

Dziwak störte sich zudem daran, dass Schauspieler Timur Ülker (35) Brühwürfel ins Camp geschmuggelt und damit gegen die Regeln verstoßen hatte. Er befürchtete, sein Kissen abgeben zu müssen. Alessia Herren (23) hatte zuvor schließlich zugegeben, dass sie ihre "magische Hand" beim Kochen in den Tagen zuvor nur wegen der Schmuggelware hatte, die Koc als "Feenstaub" bezeichnete. Dylan sprach gar von "hochgradigem Betrug" und glaubte, RTL habe Lippenleser vor Ort. Sportreporter Jörg Dahlmann (66) feierte Ülker derweil - er sei sein "Mann des Tages".

Generell scheint Dahlmann einen kleinen Revoluzzer in sich zu haben, fand er doch, dass Bott "zu hörig" sei. Das fasste die Schauspielerin und Moderatorin als Beleidigung auf. Er erklärte, dass Regeln "zum Interpretieren" da seien. Dahlmann finde es nervig, wenn Menschen sich übermäßig an Regelungen halten und dies dann auch von anderen erwarteten. Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) ordnete ein: Er sage manchmal Dinge, die verletzend aufgenommen werden könnten, sie glaube aber nicht, dass er es böse meine.

Von all dem lenkte Ülker mit einer Geschichte über seinen "Blutpenis" ab. Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz (35) habe in seinem Podcast zweideutige Anspielungen gemacht und der Schauspieler stellte klar, was passiert sei. Sie hätten sich auf einer Party kennengelernt, gelacht und getrunken. Dort seien sie auf Ülkers Teilnahme an der Nackt-Show "Adam sucht Eva" und auf seinen Penis zu sprechen gekommen. Er habe "doch keinen kleinen Pipimatz", erklärte der 35-Jährige. Das habe er Kaulitz mit einem Selfie bewiesen, mehr sei da aber nicht gewesen.

Drama-Dreamteam in der "KFZ-Würgstatt"

Herren und Dylan versuchten sich in der aktuellen Ausgabe zudem an der Prüfung "KFZ-Würgstatt". Sie sollte zwischen Ekelkram wie Fleischabfällen versteckte Werkzeuge finden, er wurde auf der Ladefläche eines Transporters eingesperrt, um mit diesen Werkzeugen dann zwischen Mehlwürmern, Kakerlaken und Getier die begehrten Prüfungssterne abzuschrauben. Wie schon bei den vergangenen Prüfungen stand auch diese aber unter keinem guten Stern. Sie kreischte, er brüllte. "Alessia, die fressen mich", brach es aus ihm heraus. Diese wiederum hatte so viel Angst, dass sie nichts zu Stande brachte. Dann fiel von Sam das berüchtigte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Ohne dieses hätte es zwar beim Stand des Abbruchs auch nur einen Stern gegeben, zurück im Camp herrschte aber so oder so Enttäuschung. Vor allem bei Becker: "Ich finde es eine Frechheit. [...] Warum bist du hier?" Dylan versicherte derweil, dass die Sache ja ganz anders gelaufen wäre, wenn er gewusst hätte, dass es beispielsweise für alle Döner gegeben hätte: "Ich schwöre, ich hätte es nicht abgebrochen." Einen Negativrekord hat er zumindest aufgestellt: Bisher gab es noch keine Staffel, in der die Stars an drei aufeinanderfolgenden Tagen keine Sterne erspielen konnten. In der nächsten Dschungelprüfung soll er sich dann wieder mit Herren beweisen - dann bekommen die beiden aber Unterstützung von Becker.