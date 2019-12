Der Internetsender Stuggi.TV lässt 2019 in einer launigen Show aus Stuttgarter Warte Revue passieren. Zu sehen gibt es Miss Germany, Raubkatzen und den angeblich schnellsten Stadtbus seiner Art.

Stuttgart - Wer den Überblick behalten will, sollte sich eine erhöhte Position suchen. Vielleicht hilft das auch, wenn man auf ein Jahr zurückschaut. Was ist 2019 nicht alles passiert? Selbst wenn man sich nur auf Stuttgart konzentriert, ist das Angebot verwirrend groß. Insofern ist es gut, wenn der Stuttgarter Internetsender Stuggi.TV seinen diesjährigen Jahresrückblick vom Fernsehturm aus sendet. Dort hat Chefredakteur David Rau Position bezogen – im feinen Zwirn, wie sich das gehört. Im Hintergrund funkelt aufregend die Stadt, von wo aus die Reporter in Einblendungen berichten.

Schönheitskönigin mit Waffe

Die haben sich etwa an die Fersen von Miss Germany Nadine Berneis geheftet, im Hauptberuf Polizeibeamtin und mutmaßlich Deutschlands einzige Schönheitskönigin, die eine Waffe tragen darf. Kaum weniger bezaubernd: Wie Stuttgarts mitunter etwas spröde wirkender OB Fritz Kuhn beim Rosenmontagsempfang durchs Rathaus tänzelt. Solche Aufnahmen sind zu schön, um nur einmal im Jahr gezeigt zu werden.

Reporter gehen dahin, wo’s wehtut

Äußerst hochprozentig die Beiträge der Stuggi.TV-Reporter von Frühlings- und Volksfest – oder wie Chef Rau es formuliert: „Stuttgart Beitrag zur intellektuellen Weiterbildung“. Beispielhaft sei hier Wasen-Narr Luigi zitiert: „Jetzt geht’s rund, sprach der Papagei, und flog in den Ventilator.“

Stuggi-TV-Reporter gehen auch da hin, wo’s wehtut – und machen wie Julian Ruffner selbst vor Raubkatzen nicht Halt. Nicht nur, dass der couragierte, junge Mann Dompteur Alexander Lacey vom Zirkus Charles Knie in Englisch interviewt. Ruffner schreckt auch vor der Fütterung der Großkatzen nicht zurück.

Unser Mann hat die Busfahrt überlebt

Weil mit 2019 nicht nur ein Jahr, sondern auch ein Jahrzehnt zu Ende geht, dürfen Passanten auf der Königstraße auch dieses Revue passieren lassen – und uns daran erinnern, dass in dieser Dekade Justin Bieber geheiratet hat. Fast hätte man es vergessen. Zu guter Letzt muss dann noch Tom Hörner, Redakteur dieser Zeitung, den als schnellsten seiner Art angepriesenen X-1-Bus testen. Wie’s ausging, wollen wir nicht verraten. Nur soviel: Hörner, der Busfahren schlecht verträgt, hat überlebt. Was 2020 bringt? Stuggi-TV erscheint in neuem Design. Der Rest wird sich ergeben.

Das Video läuft auf www.stuggi.tv