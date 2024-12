Das war schwer zu ertragen: Fritz Weppers Witwe Susanne Kellermann blickt auf hartes Jahr zurück

1 Ein Bild aus glücklichen Tagen: Susanne Kellermann und Fritz Wepper. Ihre Liebe sorgte nicht nur wegen des Altersunterschieds für viel Wirbel. Foto: Action Press/Christian Rudnik

Neun Monate nach dem Tod von Schauspieler Fritz Wepper hat seine Witwe Susanne Kellermann darüber gesprochen, wie hart das Jahr für sie war. Sie musste ihren Mann nicht nur über Monate auf seinem letzten Weg begleiten, sondern auch danach viel organisieren und die Trauer bewältigen.











Viele Prominente sind im Jahr 2024 gestorben, darunter auch die deutsche Schauspiellegende Fritz Wepper (1941-2024). Er starb am 25. März im Alter von 82 Jahren in einem Hospiz in Oberbayern. Die Zeit vor und nach seinem Tod war für seine Witwe Susanne Kellermann (50) eine herausfordernde Zeit, wie sie zum Jahresende in einem Interview mit "Bunte" schildert. Es wird das erste Weihnachtsfest ohne ihren Fritz, mit dem sie Tochter Filippa bekam.