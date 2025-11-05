Das war purer Rassismus: Comedian Tutty Tran macht rassistischen Angriff öffentlich

Comedian Tutty Tran spricht offen über einen rassistisch motivierten Angriff in Berlin. Auf Instagram zeigt er seine Verletzungen und macht deutlich: Hass wird ihn nicht zum Schweigen bringen - er setzt weiter auf Humor, Haltung und Sichtbarkeit.
Tutty Tran (37) wurde nach eigenen Angaben Opfer eines rassistischen Angriffs. Auf Instagram zeigt der Comedian, Schauspieler und Content-Creator mit vietnamesischen Wurzeln ein Foto seiner Verletzungen. Er berichtet, am Wochenende auf offener Straße beleidigt und körperlich attackiert worden zu sein - "nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe". Tran findet klare Worte für den Übergriff: "Das war purer Rassismus."