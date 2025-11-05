Das war purer Rassismus: Comedian Tutty Tran macht rassistischen Angriff öffentlich

Comedian Tutty Tran spricht offen über einen rassistisch motivierten Angriff in Berlin. Auf Instagram zeigt er seine Verletzungen und macht deutlich: Hass wird ihn nicht zum Schweigen bringen - er setzt weiter auf Humor, Haltung und Sichtbarkeit.

Tutty Tran (37) wurde nach eigenen Angaben Opfer eines rassistischen Angriffs. Auf Instagram zeigt der Comedian, Schauspieler und Content-Creator mit vietnamesischen Wurzeln ein Foto seiner Verletzungen. Er berichtet, am Wochenende auf offener Straße beleidigt und körperlich attackiert worden zu sein - "nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe". Tran findet klare Worte für den Übergriff: "Das war purer Rassismus."

Tran berichtet, dass er in seinem Leben bereits häufig mit dem Satz "Du scheiß Schlitzauge" konfrontiert worden sei. "Jedes Mal ist einmal zu viel", betont er. Diesmal sei es jedoch nicht bei Worten geblieben. "Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe versucht, mit Worten etwas zu erreichen - so, wie ich es immer mache: im Austausch und mit Respekt. Hat diesmal nicht funktioniert. Manche Menschen wollen gar nicht reden. Sie wollen verletzen", so der Berliner Content-Creator.

Sichtbare Verletzungen im Gesicht

Auf dem Foto zeigt Tran ein stark blutunterlaufenes Auge, mehrere blaue Flecken und ein großes Pflaster an der Schläfe. Er wolle den Vorfall nicht teilen, um "Mitleid zu bekommen", betont er. Wegsehen helfe nicht weiter, und er glaube daran, "dass Kunst, Humor und Offenheit stärker sind als Hass". Sein Appell: "Rassismus ist keine Meinung. Gewalt ist kein Ventil."

Tran lässt sich von dem Angriff nicht einschüchtern. "Ich mache Comedy, um unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen - durch gemeinsames Lachen", stellt er klar. Er stehe "heute wieder auf der Bühne und mache weiter - mit Haltung, Humor und Herz".