Das war passiert: Nach Drama: Bei Mike Heiter und seiner Leyla ist alles wieder gut

Am Wochenende hat Leyla Lahouar (28) auf Instagram von einem Vorfall berichtet. Während sie in Venedig war, war ihr Verlobter Mike Heiter (32) auf Ibiza. Nachrichten einer fremden Frau hatten dazu geführt, dass sie Schlimmes vermutete. In einer Story fragte sie sogar: "Ist ein Wochenende auf Ibiza wichtiger als die Zukunft?" Mittlerweile haben die beiden sich ausgesprochen.

Er werde stets zu seiner "wunderschönen Frau" stehen, schreibt Heiter jetzt in einer Instagram-Story und erzählt: "Zwischen mir und Leyla ist alles wieder gut. Wir haben geredet. Wir haben viel geredet. [...] Es kann immer passieren, dass einer überreagiert." Was wäre er "denn für ein Mann", wenn er seiner Verlobten nicht verzeihe, fragt er. Und der Reality-Star bestätigt: "Wir werden immer noch heiraten, und das bleibt auch so." Derartige Dinge sollten von den beiden aber nicht mehr in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, wie er meint.



"Uns geht's wieder gut. Klar, sind beide noch etwas verletzt, aber wir sind froh, dass wir es geklärt haben", habe auch Lahouar laut "Bild" erklärt. Der Tageszeitung habe sie gesagt: "Wenn man halt schon mal betrogen wurde von einem Ex-Partner und weiß, was man da durchlebt hat, dann läuten die Alarmglocken halt etwas schlimmer als wenn man in so einer Thematik noch nicht gebrandmarkt ist."

Lahouar war "auf 180", Heiter dementierte sofort

Lahouar war am vergangenen Wochenende in Venedig, um mit ihrem Bruder dort ihre Hochzeitsschuhe zu kaufen. Heiter hielt sich unterdessen im Rahmen eines Junggesellenabschieds auf Ibiza auf.

"Leute, ich sage euch ehrlich, ich bin gerade auf 180", berichtete sie. Eine fremde Frau habe ihr geschrieben, dass ihr Verlobter "gerade mit Mädels am chillen" sei. Es wurde behauptet, dass die Männertruppe die Frauen auch noch in das Haus eingeladen hätte, in dem sie wohnte. Sie fragte sich: "Wie können vergebene Männer, die vorhaben zu heiraten, einfach so wenig Respekt vor den Verlobten haben? [...] Ist ein Wochenende auf Ibiza wichtiger als die Zukunft?"

Noch in der Nacht dementierte Heiter die im Raum stehenden Vorwürfe. "Auf jeden Fall ist das alles nicht die Wahrheit und ich weiß nicht, was die Leute da versuchen, aber nichts davon stimmt", sagte er seinerseits in einer Story. Am Morgen legte er nach und erklärte, dass nichts "in eine Richtung flirten" gegangen sei, dafür sei er nicht der Typ. Er habe derartiges noch nie gemacht und werde es auch niemals tun: "Ich bin gerade der glücklichste Mann mit Leyla. Warum sollte ich so etwas aufs Spiel setzen? Ich bin doch nicht dumm."

Fremde Frau plante wohl, "etwas kaputtzumachen"

"Das Mädchen hat mir geschrieben, dass sie besoffen war und sauer war, dass die Freunde mit Mädels unterwegs waren - und sie es also auch auf Mike schieben wollte", berichtet Lahouar jetzt der "Bild". Sie kenne die Intention der Frau nicht, "aber das ist richtig respektlos gewesen. Und natürlich war ihr Plan, etwas kaputtzumachen."