Von der Fitness-Influencerin zur Schauspielerin: Sophia Thiel stand für "Das Traumschiff - Auckland" erstmals vor der Kamera. Im Interview spricht sie über Dreharbeiten in tropischer Hitze, Unterstützung am Set und unvergessliche Begegnungen mit TV-Stars.
Zwischen Fitnessstudio und Filmset: Sophia Thiel (30) überrascht ihre Fans mit einer neuen Facette. Für "Das Traumschiff: Auckland" (23.11., 20:15 Uhr, ZDF) stand die Mental Health/Fitness-Influencerin zum ersten Mal als Schauspielerin vor der Kamera - und das unter anderem an der Seite von TV-Legende Harald Schmidt (68, Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle) sowie ihrem bayerischen Landsmann Florian Silbereisen (44, Kapitän Max Parger). Im Interview mit spot on news spricht die gebürtige Rosenheimerin offen darüber, wie ungewohnt die Arbeit am Set war, was ihr von den Dreharbeiten auf Mauritius, Afrika, besonders in Erinnerung geblieben ist und wie es war, das bekannte Kreuzfahrtschiff einmal nicht nur vom Sofa aus, sondern hautnah zu erleben.