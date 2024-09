1 Lecker: Im Backhaus in Gebersheim gab es unter anderem Zwiebelkuchen. . . Foto: Simon Granville

Am Wochenende war in Leonberg und im Umland einiges los: Hier gibt’s einen kurzen Rundumblick, kulinarisch und kulturell.











Was nur tun am Wochenende? Die Entscheidung darüber dürfte so mancher und manchem dieser Tage wirklich schwer gefallen sein. Da wäre zum Beispiel am Samstag das Backhausfest in Gebersheim gewesen. Was da nicht alles aus dem Ofen geholt wurde: Zwiebelkuchen, Kartoffelkuchen und natürlich auch Süßes wie Apfelkuchen oder Hefezopf. Ganz zu schweigen vom frisch gebackenen Brot.