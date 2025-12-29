Das vierte Kind ist da: Anna Kournikova und Enrique Iglesias zeigen ihre Sonnenscheine

Anna Kournikova und Enrique Iglesias sind seit kurzem stolze Eltern von vier Kindern. Auf Social Media haben sie ihre vier "Sonnenscheine" nun erstmals zusammen der Öffentlichkeit präsentiert.

Anna Kournikova (44) und Enrique Iglesias (50) sind wenige Tage vor Weihnachten zum vierten Mal Eltern geworden. Nun haben sie den jüngsten Familienzuwachs der Öffentlichkeit präsentiert. Auf ihren Instagram-Accounts posteten beide ein Foto, auf dem alle vier Kinder zu sehen sind. In der Mitte liegt das schlafende Baby, die drei älteren Geschwister kuscheln sich lächelnd und beschützend an die Wiege. "Meine Sonnenscheine", kommentiert Mama Anna. Der frischgebackene Vierfach-Papa hat den Post auch auf seinem Account geteilt.

Der Sänger und die ehemalige Tennisspielerin verkündeten die freudige Nachricht vor einer Woche via Instagram. "Mein Sonnenschein 17.12.2025", schrieb das Paar, nannte vorerst jedoch keine weiteren Details wie das Geschlecht oder den Namen des Babys. Die beiden teilten aber eine Aufnahme ihres Nesthäkchens. Darauf liegt das Neugeborene in einem Bettchen, in eine Decke gewickelt, mit Mützchen auf dem Kopf und einem Faultier-Stofftier neben sich.

Im August hatte es erste Berichte in spanischen und US-Medien über eine erneute Schwangerschaft gegeben. So hatte etwa "People" eine Quelle mit den Worten zitiert: "Anna und Enrique freuen sich sehr darauf, wieder Eltern zu werden." Der in Spanien geborene Sänger habe extra seine Tourneepläne reduziert, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Anfang September bestätigte er die Berichte indirekt. Nach seiner Rückkehr von einem Auftritt beim "Feria Nacional Potosina" in San Luis Potosi, Mexiko, reagierte der Sänger am Flughafen Miami auf Reporterfragen nach dem Familienzuwachs laut "Hola!" mit den Worten: "Es lastet eine Menge Verantwortung auf mir, aber ich bin glücklich und sehr aufgeregt."

Ohne Trauschein glücklich

Iglesias und Kournikova lernten sich im Dezember 2001 am Set seines Musikvideos "Escape" kennen, im August 2002 zeigten sie sich erstmals zusammen bei den MTV Video Music Awards auf dem roten Teppich. Am 16. Dezember 2017 wurden sie Eltern - und das gleich doppelt, denn sie begrüßten die Zwillinge Nicholas und Lucy (8). Gut zwei Jahre später, am 30. Januar 2020, kam Tochter Mary (5) zur Welt. Eine Hochzeit ist trotz der langen Beziehung und der nun vier Kinder bislang nicht erfolgt.