Das vierte Kind ist da: Anna Kournikova und Enrique Iglesias zeigen ihre Sonnenscheine

Anna Kournikova und Enrique Iglesias sind seit kurzem stolze Eltern von vier Kindern. Auf Social Media haben sie ihre vier "Sonnenscheine" nun erstmals zusammen der Öffentlichkeit präsentiert.
Anna Kournikova (44) und Enrique Iglesias (50) sind wenige Tage vor Weihnachten zum vierten Mal Eltern geworden. Nun haben sie den jüngsten Familienzuwachs der Öffentlichkeit präsentiert. Auf ihren Instagram-Accounts posteten beide ein Foto, auf dem alle vier Kinder zu sehen sind. In der Mitte liegt das schlafende Baby, die drei älteren Geschwister kuscheln sich lächelnd und beschützend an die Wiege. "Meine Sonnenscheine", kommentiert Mama Anna. Der frischgebackene Vierfach-Papa hat den Post auch auf seinem Account geteilt.