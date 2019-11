23 Der ungekrönte Bartkönig des VfB Stuttgart ist bis heute: Fritz Walter Foto: Pressefoto Baumann

Bärte haben im deutschen Fußball schon immer eine große Rolle gespielt – auch beim VfB Stuttgart. Manchem Spieler wächst da wirklich Wunderbares, wie unser Bilderrätsel zeigt.

Stuttgart - Mit Movember (kein Druckfehler) bezeichnet man eine australische Sitte, wonach sich Männer im Monat November (auch kein Druckfehler) Schnurrbärte wachsen lassen, um während des Monats Spenden zugunsten der Erforschung und Vorbeugung gegen Prostatakrebs und andere Gesundheitsprobleme von Männern zu sammeln. Movember ist so etabliert, dass es bereits in 21 Ländern stattfindet. Im Jahr 2008 etwa nahmen an der Aktion 170 000 Männer teil und sammelten Spenden in Höhe von knapp 15 Millionen australische Dollar. Auch der VfB Stuttgart könnte sich problemlos daran beteiligen. Das jüngste Barber-Shirt des Vereins zeigt die Bartarten von elf Haar-Ikonen des Clubs. Diesem Anlass entsprechend legen wir an dieser Stelle ein Rätsel vor. Teilweise sind die VfB-Spieler allein an ihren Bärten wohl zu erkennen, teils ist es aber auch ganz schön schwierig.

