Jan Hofer genießt sein Leben auf Mallorca. Mit seiner Ehefrau feierte der ehemalige Nachrichtensprecher dort jetzt einen Meilenstein.
Jan Hofer (75) hat gerade seinen Hochzeitstag gefeiert. Dazu teilte der ehemalige Nachrichtensprecher auf Instagram ein Bild von sich und seiner Frau Phong Lan. Die Aufnahme zeigt die beiden entspannt auf einem Felsen am Wasser sitzend. Der TV-Star trägt darauf ein weißes Hemd und eine bis zu den Knien durchnässte Jeans, seine Ehefrau ein pink gemustertes Sommerkleid. Dazu schrieb Jan Hofer für seine rund 57.000 Follower mit einem Herz-Emoji: "Das verflixte 7. Jahr ... konnte uns nichts anhaben. Happy Hochzeitstag!"