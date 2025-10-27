Jan Hofer genießt sein Leben auf Mallorca. Mit seiner Ehefrau feierte der ehemalige Nachrichtensprecher dort jetzt einen Meilenstein.

Jan Hofer (75) hat gerade seinen Hochzeitstag gefeiert. Dazu teilte der ehemalige Nachrichtensprecher auf Instagram ein Bild von sich und seiner Frau Phong Lan. Die Aufnahme zeigt die beiden entspannt auf einem Felsen am Wasser sitzend. Der TV-Star trägt darauf ein weißes Hemd und eine bis zu den Knien durchnässte Jeans, seine Ehefrau ein pink gemustertes Sommerkleid. Dazu schrieb Jan Hofer für seine rund 57.000 Follower mit einem Herz-Emoji: "Das verflixte 7. Jahr ... konnte uns nichts anhaben. Happy Hochzeitstag!"

Zahlreiche Fans und Freunde, darunter Schauspielerin Tina Ruland (59), gratulierten dem Paar in den Kommentaren. "Herzlichen Glückwunsch von Herzen. Ihr beide seid ein wunderbares Paar", schrieb etwa ein User zu dem Beitrag von Jan Hofer, der auch schon über 1000 Likes gesammelt hat.

Jan Hofer und seine Familie genießen das Leben auf Mallorca

Jan Hofer, der sich im August 2024 als "RTL Direkt"-Moderator verabschiedete und zuvor von 1985 bis 2020 die "Tagesschau" präsentierte, lebt mittlerweile mit seiner Ehefrau und dem 2015 geborenen Sohn Henry auf Mallorca und genießt seine Familienzeit. In den sozialen Medien veröffentlicht er zudem regelmäßig humorvolle Videos.

Über seine neue Heimat Mallorca schwärmte Jan Hofer, der im Frühjahr in "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" zu sehen war, im vergangenen Jahr: "Ich liebe den Lifestyle hier. Alles ist heller, leichter, entspannter als in Deutschland", sagte er dem Magazin "Bunte". Seiner Ehefrau geht es offenbar ähnlich: "Meine Frau liebt das Leben auf Mallorca jetzt mindestens so sehr wie ich. Sie möchte hier nicht mehr weg und auch Henry ist superhappy", so Hofer weiter.

Mit Ehefrau Phong Lan ist Jan Hofer seit 2014 liiert, vier Jahre später heirateten sie. Der ehemalige Nachrichtensprecher hat neben Henry noch drei erwachsene Kinder.











