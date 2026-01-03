Sie verzauberte als Krystle Carrington Millionen Fernsehzuschauer weltweit. Jetzt kehrt Hollywood-Legende Linda Evans ins deutsche TV zurück - bei "Klein gegen Groß" tritt die 83-Jährige gegen einen 13-Jährigen an. Auch Iris Berben und Jan Josef Liefers sind dabei.
Für Fans der 1980er-Jahre dürfte der 3. Januar 2026 ein besonderer Fernsehabend werden. Um 20:15 Uhr begrüßt Kai Pflaume (58) in seiner Show "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" im Ersten einen ganz besonderen Gast: Linda Evans (83), die als Krystle Carrington in "Der Denver-Clan" zur Ikone wurde.