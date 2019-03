1 Unter der Führung des Ersten Offiziers Martin Grimm (Daniel Morgenroth, 2.v.r.) sticht das "Traumschiff" in See - gemeinsam mit Hanna Liebhold (Barbara Wussow, 2.v.l.), Dr. Sander (Nick Wilder, l.) und Oskar Schifferle (Harald Schmidt, r.) Foto: ZDF/Dirk Bartling

An Ostern sticht "Das Traumschiff" wieder in See. Am Steuer steht dann Daniel Morgenroth als Nachfolger von Sascha Hehn und Vorgänger von Florian Silbereisen. Jetzt gibt es die ersten Bilder.

Noch müssen sich die Fans gedulden, bis sie Florian Silbereisen (37) als neuen Kapitän des "Traumschiffs" zu sehen bekommen. Um die Zeit zwischen dem Schlagerstar und Schauspieler Sascha Hehn (64) - dem ehemaligen Mann am "Traumschiff"-Ruder - zu überbrücken, ist in der Sonderfolge, die an Ostern ausgestrahlt wird, Schauspieler Daniel Morgenroth (55) als der Erste Offizier Martin Grimm und somit als Kapitän der MS Amadea zu sehen. Nun gibt es einen ersten Blick auf die neue "Traumschiff"-Crew.

Alte Folgen von "Das Traumschiff" können Sie sich hier ansehen

In der neuen Folge "Das Traumschiff: Sambia", die am 21. April um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, steuert die Besatzung samt Passagieren an Ostern Sambia und die beeindruckenden Victoriafälle an. Neben Daniel Morgenroth als Erster Offizier und der aktuellen Stammbesetzung bestehend aus Barbara Wussow (57) als Hoteldirektorin Hanna Liebhold, Nick Wilder (66) als Dr. Sander und Harald Schmidt (61) als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle werden natürlich auch wieder einige Gast-Stars zu sehen sein. Dirk Borchardt (50) spielt Liebholds Cousin, Gaby Dohm (75) eine renommierte Tierforscherin und Caroline Maria Frier (36) eine junge Journalistin.

Wann steigt Florian Silbereisen ein?

An Weihnachten 2019 und Neujahr 2020 geht es für das "Traumschiff" in die Karibik und nach Kolumbien. Dann wird Florian Silbereisen als Kapitän Max Prager das Kommando übernehmen.