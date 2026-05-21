Nach Aston Villas Sieg in der Europa-League gegen SC Freiburg hat Prinz William die Nacht in einem Istanbuler Club ausklingen lassen. Fans erlebten den künftigen König in Feierlaune.

Prinz William (43) hat den historischen Sieg seines Lieblingsclubs Aston Villa ausgelassen gefeiert. Nach dem 3:0-Sieg der Birminghamer gegen den SC Freiburg im Europa-League-Finale in Istanbul tauchte der 43-jährige Thronfolger auf einer Afterparty auf und ließ sich dort feiern wie ein normaler Fan. Fotos, die auf Instagram kursierten zeigen William gut gelaunt inmitten einer bunt gemischten Gruppe.

Unter anderem postete die schwedische Influencerin Maja Nilsson Lindelöf (32), Ehefrau von Aston-Villa-Profi Victor Lindelöf (31), in ihren Instagram-Storys ein gemeinsames Bild mit dem Prinzen bei den Feierlichkeiten nach dem Spiel. Ihr schwedischer Kommentar über dem Schnappschuss: "Spåra ur direkt" - frei übersetzt so viel wie "Gleich komplett ausrasten."

Tränen im Stadion, Bier in der Kabine

Dabei hatte der Abend für William bereits vor dem Abpfiff emotional begonnen. Im Tüpras-Stadion saß er gemeinsam mit langjährigen Freunden auf der Tribüne: Ben Dawes, Edward van Cutsem, dessen 16-jährigen Sohn Jake sowie Thomas van Straubenzee, Taufpate von Prinzessin Charlotte. Dort klatschte, jubelte und filmte William und wischte sich laut dem Magazin "People" sogar Tränen aus den Augen, als der Schlusspfiff ertönte.

Vor dem Anpfiff hatte er die Mannschaft bereits in der Kabine besucht, wie Kapitän John McGinn (31) bestätigte. Und danach? Stieß er gemeinsam mit den Spielern an. "Er war dabei und hat mit uns ein Bier getrunken. Er ist einfach überglücklich. So ein großer Unterstützer", sagte Verteidiger Matty Cash (28) dem Sender BBC. "Er kommt immer zum Trainingsgelände, ist immer im Villa Park. Er verdient solche Momente und heute darf er ruhig die Sau rauslassen."

Prinz William außer sich vor Freude

Auch auf dem gemeinsamen Social-Media-Kanal auf "X" mit seiner Frau Prinzessin Kate (44) meldete sich William zu Wort. "Unglaubliche Nacht!! Herzlichen Glückwunsch an alle Spieler, den Staff und alle, die mit dem Club verbunden sind! 44 Jahre seit dem letzten Triumph auf europäischer Bühne!", schrieb er auf X. Einen besonderen Gruß richtete er an den verletzten Mittelfeldspieler Boubacar Kamara, der wegen eines Knieleidens gefehlt hatte, aber nach Williams Worten wesentlich zum Erfolg beigetragen habe. Am Ende unterschrieb er mit den Fankürzeln "UTV! VTID" - Up the Villa und Villa Till I Die - und einem schlichten "W."

Am Tag danach veröffentlichte er in einem seltenen persönlichen Social-Media-Moment eigenes Videomaterial vom Spiel. "Was für eine Nacht. Danke an die Türkei für die Ausrichtung eines großartigen Finals. Unglaubliche Atmosphäre und tolles Sportsmanship von Freiburg. Genießt die Parade, Birmingham", schrieb er auf Instagram.

Eine Mannschaft, die Prinz William bewusst gewählt hat

Dass William ausgerechnet Aston Villa zum Herzensclub erkoren hat, ist kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung aus Schulzeiten. "Alle meine Freunde waren entweder Man-United- oder Chelsea-Fans, und ich wollte keinem Mainstream-Verein folgen", erklärte er einst dem Sender BBC. "Ich wollte ein Team, das mir mehr emotionale Achterbahnmomente beschert." Diese Entscheidung dürfte er nach dem Abend in Istanbul kaum bereut haben.

William ist nicht nur Fan aus der Ferne: Er ist Schirmherr des englischen Fußballverbands FA und besucht regelmäßig das Trainingsgelände sowie die Heimspiele im Villa Park.