Nach Aston Villas Sieg in der Europa-League gegen SC Freiburg hat Prinz William die Nacht in einem Istanbuler Club ausklingen lassen. Fans erlebten den künftigen König in Feierlaune.
Prinz William (43) hat den historischen Sieg seines Lieblingsclubs Aston Villa ausgelassen gefeiert. Nach dem 3:0-Sieg der Birminghamer gegen den SC Freiburg im Europa-League-Finale in Istanbul tauchte der 43-jährige Thronfolger auf einer Afterparty auf und ließ sich dort feiern wie ein normaler Fan. Fotos, die auf Instagram kursierten zeigen William gut gelaunt inmitten einer bunt gemischten Gruppe.