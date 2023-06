1 Im Lockdown lassen sich nur schwer Geschäfte machen. Foto: dpa/Tom Weller

Stuttgart - Um durchschnittlich 2,0 Prozent sind die Tariflöhne 2020 gestiegen, was bei einem Inflationszuwachs um etwa 0,6 Prozent zum Reallohnplus von ungefähr 1,4 Prozent führte. Aber Durchschnittswerte haben in der Corona-Krise keine Aussagekraft. Zu unterschiedlich sind die Bedingungen – auch in diesem Jahr, wenn für mehr als zwölf Millionen Beschäftigte neue Vergütungsverträge ausgehandelt werden. Dazu ein Überblick.