Fakir-Show und Kunst-Pfeifen, Jodeln und Bauchtanz: „Das Supertalent“ hat viele Nischen-Genies ins Fernsehen gebracht. Jetzt ist „vorerst“ Schluss. Zum zweiten Mal in kurzer Zeit.

RTL setzt seine Castingshow „Das Supertalent“ ab. Das sagte die Programmchefin von RTL Deutschland, Inga Leschek, dem Branchenmedium dwdl.de. Der Sender habe viele gut etablierte Shows. „Aber nicht alle Marken altern gleich gut“, sagte die Fernsehmanagerin.

„‚Das Supertalent’ leidet darunter, dass man kurze Auftritte spektakulärer Talente aus aller Welt jederzeit überall auf Tiktok und YouTube abrufen kann“, begründete es Leschek. „Und zugegebenermaßen ist es uns nicht gelungen, darauf eine zukunftsfähige Antwort zu finden. Das hat das Publikum sehr klar entschieden. Deswegen werden wir das Format vorerst nicht fortführen.“

Zahlreiche Stars saßen in der Jury

„Das Supertalent“ stellt die Auftritte von Menschen mit besonderen Begabungen in den Mittelpunkt. Von Fakir-Show und Kunst-Pfeifen bis zu Jodeln und Bauchtanz: Der Sender hatte die 2007 eingeführte Show - die deutsche Version des internationalen Formats „Got Talent“ - bereits im Jahr 2021 wegen schwacher Quoten aus dem Programm genommen und gerade erst 2024 wiederbelebt.

Die letzte Staffel der beiden Comeback-Staffeln war im April dieses Jahres gelaufen. In der Jury saßen Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Ekaterina Leonova und Tony Bauer.

Die RTL-Managerin kündigte in demselben dwdl.de-Interview auch das Ende von Stefan Raabs wöchentlicher Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ in ihrer bisherigen Form an.