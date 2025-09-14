Das stört mich unglaublich: Ticket-Wucher bei ihrer Tour: Ariana Grande bezieht Stellung

Professionelle Reseller bieten Tickets für Ariana Grandes "Eternal Sunshine Tour" zu astronomischen Preisen an. Nun meldet sich die Popsängerin selbst zu Wort und verspricht, nach Lösungen zu suchen.

Ariana Grande (32) hat nach sieben Jahren ihre erste große Tournee angekündigt. Von Juni bis August 2026 spielt sie auf ihrer "Eternal Sunshine Tour" mehr als 30 Konzerte in den USA, Kanada und Großbritannien. Die Tickets für die Auftritte sind extrem begehrt und waren nach dem Verkaufsstart am 9. September binnen Minuten ausverkauft - das wissen auch professionelle Reseller, kaufen gezielt Karten auf und bieten diese zu extrem überzogenen Preisen auf ihren Plattformen an.

Beispielsweise für den Tourauftakt werden derzeit Tickets für mehr als 44.824 Dollar angeboten, was über 38.000 Euro entspricht. Jetzt meldete sich die Sängerin selbst zu den betrügerischen Angeboten zu Wort und teilte in einer Instagram-Story mit, sie sei über die Entwicklungen auf dem Sekundärmarkt informiert. "Ich war die ganze Woche am Set, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich von den Vorfällen mit den Ticket-Wiederverkäufern erfahren habe und mich das natürlich unglaublich stört", schrieb Grande.

Ariana Grande sucht nach einer Lösung

Weiter versicherte die Musikerin ihren Fans, sie habe "jede freie Sekunde" am Handy verbracht, um nach einer Lösung zu suchen." Das liege ihr und ihrem Team "sehr am Herzen". Grande betonte, sie wollen den Resellern nicht das Feld überlassen: "Ich höre euch und hoffentlich werden wir in der Lage sein, mehr dieser Tickets in eure Hände zu bekommen anstatt in ihre. Es ist nicht richtig."

Ariana Grande hatte im vergangenen Monat sehr zur Freude ihre Fans bekannt gegeben, auf die "Eternal Sunshine Tour" zu gehen. Das gleichnamige Album erschien im Februar 2024 und gewann bei den MTV Video Music Awards gerade erst den wichtigsten Preis in der Kategorie "Best Pop".

Betrügerische Resales sind aktuell ein großes Problem für viele Künstlerinnen und Künstler: Unter anderem Oasis oder Radiohead hatten mit den derartigen Wiederverkäufen zu tun und sprachen von einem "ausbeuterischen Modell".