Das stört mich unglaublich: Ticket-Wucher bei ihrer Tour: Ariana Grande bezieht Stellung

Professionelle Reseller bieten Tickets für Ariana Grandes "Eternal Sunshine Tour" zu astronomischen Preisen an. Nun meldet sich die Popsängerin selbst zu Wort und verspricht, nach Lösungen zu suchen.
Ariana Grande (32) hat nach sieben Jahren ihre erste große Tournee angekündigt. Von Juni bis August 2026 spielt sie auf ihrer "Eternal Sunshine Tour" mehr als 30 Konzerte in den USA, Kanada und Großbritannien. Die Tickets für die Auftritte sind extrem begehrt und waren nach dem Verkaufsstart am 9. September binnen Minuten ausverkauft - das wissen auch professionelle Reseller, kaufen gezielt Karten auf und bieten diese zu extrem überzogenen Preisen auf ihren Plattformen an.