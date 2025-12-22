Nach seinem Emmy als jüngster Darsteller überhaupt: "Adolescence"-Star Owen Cooper verlässt die Schule, um sich ganz seiner Schauspielkarriere zu widmen. Doch vorher muss er noch einen Meilenstein absolvieren.
Mit der Netflix-Serie "Adolescence" wurde Owen Cooper (16) im März 2025 fast über Nacht bekannt. Nun will er sich ganz seiner Schauspielkarriere widmen. Wie der Engländer in "The Graham Norton Show" verriet, wird er bald die Schule verlassen. Doch vorher wird er das GCSE absolvieren, das General Certificate of Secondary Education. Dies entspricht in Großbritannien etwa dem deutschen Realschulabschluss. Sechs Monate muss er dafür noch büffeln, sagte er laut Medienberichten in der BBC-Talkshow, die am 31. Dezember 2025 ausgestrahlt wird. "Und dann werde ich hoffentlich Schauspieler werden", so der Teenager.