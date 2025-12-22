Nach seinem Emmy als jüngster Darsteller überhaupt: "Adolescence"-Star Owen Cooper verlässt die Schule, um sich ganz seiner Schauspielkarriere zu widmen. Doch vorher muss er noch einen Meilenstein absolvieren.

Mit der Netflix-Serie "Adolescence" wurde Owen Cooper (16) im März 2025 fast über Nacht bekannt. Nun will er sich ganz seiner Schauspielkarriere widmen. Wie der Engländer in "The Graham Norton Show" verriet, wird er bald die Schule verlassen. Doch vorher wird er das GCSE absolvieren, das General Certificate of Secondary Education. Dies entspricht in Großbritannien etwa dem deutschen Realschulabschluss. Sechs Monate muss er dafür noch büffeln, sagte er laut Medienberichten in der BBC-Talkshow, die am 31. Dezember 2025 ausgestrahlt wird. "Und dann werde ich hoffentlich Schauspieler werden", so der Teenager.

Für seine Performance als 13-Jähriger, der eine Mitschülerin ermordet, erntete Owen Cooper starke Kritiken. Er gewann unter anderem den Emmy als bester Nebendarsteller. Kein männlicher Akteur war jünger, als er den wohl wichtigsten Fernsehpreis der Welt erhielt. Am 11. Januar 2026 kann der Golden Globe folgen. Bei einem Sieg wäre Owen Cooper auch hier der jüngste Gewinner aller Zeiten.

"Beste Tag meines Lebens": Owen Cooper über Emmy-Verleihung

"Es war verrückt und alles ein bisschen verschwommen", sagte Owen Cooper bei Graham Norton (62) über die Emmy-Verleihung. "Die Menge an Menschen, die ich dort getroffen habe, war wahnsinnig", so der Brite über seinen Besuch in Los Angeles. "Es war wirklich der beste Tag meines Lebens", schwärmte er.

Überrascht von der Resonanz für "Adolescence" war Owen Cooper nicht. Er habe mit einem Erfolg gerechnet, sobald er das Drehbuch gelesen und das Wort Netflix gehört habe. Auf dem Streamingdienst wurde die Serie, deren vier Folgen jeweils in einer langen Einstellung gefilmt wurde, sofort zum Hit. "Ich war nervös, wie die Reaktionen darauf ausfallen würden, aber eine Woche nach der Veröffentlichung ging alles hoch wie eine Bombe", verriet Cooper in der Talkshow. "Es war ein gutes Jahr", sagte er.

Das Jahr beinhaltete neben seinem Debüt in "Adolescence" noch die Serie "Film Club". Die Comedy mit "White Lotus"-Star Aimee Lou Wood (31) startete im Oktober beim TV-Sender BBC Three.

Das steht für Owen Cooper nach Schulabschluss an

Im nächsten Jahr wird Owen Cooper in "Wuthering Heights" seine erste Kinorolle spielen. In der Neuverfilmung des Romans von Emily Brontë (1818-1848) verkörpert er neben Margot Robbie (35, "Barbie") und Jacob Elordi (28, "Frankenstein") den jungen Heathcliff.

Neben "Wuthering Heights" hat Owen Cooper noch "Cry to Heaven" in der Pipeline. In dem Kinofilm von Modedesigner Tom Ford (64) wird er neben Sängerin Adele (37) auftreten, die ihr Schauspieldebüt feiern.