Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erkältung - ausgerechnet im Urlaub. Das Phänomen Leisure Sickness trifft besonders Menschen mit hoher Arbeitsbelastung. Warum der Körper erst in der Erholung rebelliert und was dagegen hilft.

Endlich Urlaub - ausschlafen, Sonne, keine Termine. Und dann passiert genau das, womit niemand rechnet: Kopfschmerzen, Erkältungssymptome, Müdigkeit oder sogar Fieber. Was eigentlich wie ein Paradox klingt, hat einen Namen: Leisure Sickness - auf Deutsch oft als "Freizeitkrankheit" bezeichnet.

Das Phänomen betrifft Menschen, die genau dann krank werden, wenn sie sich erholen sollten: am Wochenende, im Urlaub oder an Feiertagen. Besonders häufig tritt es bei Personen auf, die im Alltag stark eingebunden sind, viel arbeiten und schlecht abschalten können.

Was genau ist Leisure Sickness?

Der Begriff wurde in den 2000er Jahren vom niederländischen Psychologen Ad Vingerhoets geprägt. Er beschreibt damit ein Muster, bei dem körperliche Beschwerden regelmäßig in Phasen von Freizeit und Entspannung auftreten.

Typische Symptome sind Kopfschmerzen oder Migräne, Müdigkeit und Erschöpfung, erkältungsähnliche Symptome, Muskelschmerzen, Konzentrationsprobleme oder Magen-Darm-Beschwerden. Leisure Sickness ist keine offiziell anerkannte medizinische Diagnose, sondern ein psychophysiologisches Phänomen, das in Studien beobachtet wurde.

Warum passiert das ausgerechnet im Urlaub?

Die Forschung geht davon aus, dass mehrere Faktoren zusammenkommen. Während der Arbeitswoche läuft der Körper oft auf "Stressmodus". Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol halten uns funktional - sie unterdrücken teilweise auch Schmerzen und Infekt-Symptome. Wenn der Urlaub beginnt, sinkt dieser Pegel plötzlich ab. Das Immunsystem, das zuvor "gedämpft" war, reagiert wieder stärker - und Symptome, die schon vorher im Körper angelegt waren, werden plötzlich spürbar.

Eine verbreitete Hypothese aus der Psychoneuroimmunologie besagt: Infekte entstehen oft schon Tage vor den ersten Symptomen. Im Arbeitsstress werden sie aber nicht wahrgenommen. Erst in der Ruhephase kann der Körper die Infektion "ausleben".

Viele Betroffene sind keine klassischen Entspannungstypen. Sie arbeiten lange unter hoher Belastung und wechseln dann abrupt in völlige Ruhe. Dieser Wechsel kann das vegetative Nervensystem irritieren - ähnlich wie ein "Runterfahren nach Überlastung", bei dem der Körper erst einmal reagiert, bevor er sich stabilisiert.

Ein weiterer Aspekt ist Erwartungsdruck. Wer sich lange auf Urlaub freut, setzt sich oft unbewusst unter Druck, ihn "perfekt" zu erleben. Sobald der Körper nicht sofort mitspielt, wird Stress erneut aktiviert - ein Kreislauf kann entstehen. Studien zeigen außerdem, dass Menschen mit hoher Verantwortungsneigung und starkem Pflichtbewusstsein häufiger betroffen sind.

Wer ist besonders betroffen?

Forschungen rund um Ad Vingerhoets und weitere Arbeitsgruppen zeigen typische Muster: Besonders betroffen sind demnach Menschen mit hoher Arbeitsbelastung, Personen mit wenig klaren Erholungsphasen im Alltag, perfektionistische oder sehr pflichtbewusste Charaktere sowie Menschen, die Schwierigkeiten haben, mental abzuschalten.

Interessant: Besonders häufig berichten auch Personen aus sozialen, medizinischen oder kreativen Berufen von dem Phänomen.

Kann man Leisure Sickness verhindern?

Ganz vermeiden lässt sich das Phänomen nicht immer - aber es gibt Hinweise, dass bestimmte Strategien helfen können. Statt direkt in komplette Aktivität oder völlige Ruhe zu kippen, sollte man möglichst sanft in den Urlaub starten. Erholung kann schon im Alltag trainiert werden, etwa durch kurze Pausen ohne Bildschirm oder Arbeit.

Wichtig ist auch, den Stress nicht bis zur Abreise hochzuziehen, etwa durch "letzte To-do-Tage". Zudem hilft es, den Schlafrhythmus stabil zu halten, auch an freien Tagen, und realistische Erwartungen an den Urlaub zu setzen.

Ein wichtiger Punkt: Viele Betroffene merken erst im Urlaub, wie erschöpft sie eigentlich sind. In diesem Sinne ist Leisure Sickness manchmal weniger ein Problem des Urlaubs - sondern ein Signal des Körpers, dass die Erholung vorher zu kurz gekommen ist.