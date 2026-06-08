Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erkältung - ausgerechnet im Urlaub. Das Phänomen Leisure Sickness trifft besonders Menschen mit hoher Arbeitsbelastung. Warum der Körper erst in der Erholung rebelliert und was dagegen hilft.
Endlich Urlaub - ausschlafen, Sonne, keine Termine. Und dann passiert genau das, womit niemand rechnet: Kopfschmerzen, Erkältungssymptome, Müdigkeit oder sogar Fieber. Was eigentlich wie ein Paradox klingt, hat einen Namen: Leisure Sickness - auf Deutsch oft als "Freizeitkrankheit" bezeichnet.