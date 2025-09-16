Das Sommerhaus der Stars: Was machten Sam und Rafi nach ihrem Sieg?

Vor einem Jahr gewannen Sam Dylan und Rafi Rachek "Das Sommerhaus der Stars". Und tatsächlich trotzen die beiden bis heute dem Sommerhaus-Fluch und sind noch zusammen - obwohl es natürlich Höhen und Tiefen gab.

Am 16. September (20:30 Uhr bei RTL) startet die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" im TV. Mit dabei sind unter anderem Hanka Rackwitz und ihr Partner Pierre, Tommy Pedroni und Paulina Ljubas sowie Silva Gonzales und Stefanie Schanzleh. Sie alle wollen in die Fußstapfen von Sam Dylan (40) und Rafi Rachek (35) treten, die im vergangenen Jahr gewonnen haben - und eines von nur drei Siegerpaaren sind, das tatsächlich noch zusammen ist.

Erst im April veröffentlichte Influencer Sam einen emotionalen Instagram-Post für seinen Partner, in dem er von seinem "Mann fürs Leben" schwärmte. "Wir sind im verflixten siebten Jahr - und ja, es gab dunkle Zeiten, doch jetzt läuft es besser als je zuvor. Ja, wir hatten eine Auszeit, aber wir haben gelernt, eine Beziehung zu führen - seit 1,5 Jahren ohne Skandale, ohne unsere Liebe öffentlich auszuschlachten", betonte er. Auch wenn das Paar sich mal streite, sei es glücklich - und damit "eins der Reality-Paare, das am längsten zusammen ist".

Kurzzeitige Trennung nach "Sommerhaus"-Sieg

Mit den Höhen und Tiefen spielt Sam auf die zahlreichen Trennungen an, die das Paar bereits hinter sich hat - immerhin hält ihre Beziehung die Reality-Welt schon seit 2019 in Atem. Doch auch nach ihrem gemeinsamen TV-Erfolg lief es nicht so rund wie es scheint: Wie Rafi Rachek in der RTL-Sendung "Reality Check" im vergangenen November bestätigte, trennten sich die beiden nach den Dreharbeiten zum "Sommerhaus" kurzzeitig erneut.

Der Grund war ein Streit über ein Social-Media-Posting anlässlich des zehnjährigen Gedenktages des Genozids an den Jesiden. Sam habe Rafi, der selbst aus dieser Gruppe stammt, von einem Post darüber abgeraten, weil ihm dann Leute entfolgen könnten. Das erboste Rafi zutiefst: "Ich geb einen Fuck auf die Leute, die mich entfolgen wollen: Ich stehe zu dem, wer ich bin", sagte der 34-Jährige. Seine Konsequenz: "So einen Freund brauche ich nicht. Tschau." Nach einer Woche im Hotel kehrte jedoch wieder Ruhe ein und seitdem ist keine weitere Trennung bekannt.

Warten auf den Heiratsantrag

Und beruflich? Da steht wie schon zuvor Sam Dylan im Vordergrund, während sich sein Partner eher zurückhält und seiner Arbeit als Rettungssanitäter nachgeht. Sam war nach dem "Sommerhaus" etwa bei "Das große Promi-Büßen" oder "The 50" zu sehen - und nicht zu vergessen im Dschungelcamp. Nach Australien begleitete ihn Rafi natürlich. "Ich habe ihn richtig vermisst. Ich wusste gar nicht, dass ich jemanden so vermissen kann. Ich möchte wieder häufiger besondere Erlebnisse mit ihm teilen", erklärte er nach seinem Auszug als Neunter im Interview mit spot on news. Ganz oben stehe bei Sam aber sowieso ein Heiratsantrag: "Darauf warte ich."

Bis es so weit ist, teilen die beiden erst mal weiterhin lustigen Couple Content im Netz sowie Eindrücke in ihre gemeinsamen Urlaube - und stehen dazu, dass es bei ihnen auch öfter mal kracht. Und sie verfolgen natürlich das aktuelle "Sommerhaus". "Wenn man nach der Statistik geht, holen sich Paulina und Tommy wieder den Sieg", spekulierte Sam im RTL-Interview über die Favoriten der neuen Staffel. "Silva wird Psychoterror betreiben", ist sich Rafi hingegen sicher.