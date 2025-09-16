Das Sommerhaus der Stars: Was machten Sam und Rafi nach ihrem Sieg?

Vor einem Jahr gewannen Sam Dylan und Rafi Rachek "Das Sommerhaus der Stars". Und tatsächlich trotzen die beiden bis heute dem Sommerhaus-Fluch und sind noch zusammen - obwohl es natürlich Höhen und Tiefen gab.
Am 16. September (20:30 Uhr bei RTL) startet die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" im TV. Mit dabei sind unter anderem Hanka Rackwitz und ihr Partner Pierre, Tommy Pedroni und Paulina Ljubas sowie Silva Gonzales und Stefanie Schanzleh. Sie alle wollen in die Fußstapfen von Sam Dylan (40) und Rafi Rachek (35) treten, die im vergangenen Jahr gewonnen haben - und eines von nur drei Siegerpaaren sind, das tatsächlich noch zusammen ist.