Das Sommerhaus der Stars-Jubiläum: Zehn Staffeln Drama und Intrigen

"Das Sommerhaus der Stars" feiert Jubiläum: Zehn Staffeln voller Zoff, Konflikte und zerbrochener Träume liegen hinter der RTL-Kult-Reality. 82 Paare kämpften um das Preisgeld - 43 Beziehungen überlebten die Show nicht.
Drama, Tränen, Streit und Couple-Spiele - das "Sommerhaus der Stars" wird zehn Staffeln alt und feiert dieses Jubiläum mit noch mehr Krawall als je zuvor. Seit 2016 zeigt die RTL-Realityshow, wie weit Promipaare für ein Preisgeld und den Titel gehen - auch unter der Prämisse, ihre Beziehung vor aller Augen zu zerstören.