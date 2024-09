Das Sommerhaus der Stars: Die größten Skandale der vergangenen Jahre

Von wegen ländliche Idylle in Nordrhein-Westfalen: "Das Sommerhaus der Stars" ist seit Beginn eine Krawall-Show, in der die Promipaare immer wieder heftig aneinander geraten. Auch in der neunten Staffel, die am 17. September startet, geht es wieder rund.

Acht Promipaare sind auch in diesem Jahr wieder in "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" eingezogen und buhlen um den Titel "DAS Promipaar 2024" sowie 50.000 Euro Preisgeld. RTL strahlt die aufgezeichnete Reality-Sendung ab dem 17. September dienstags ab 20:15 Uhr aus (und bereits immer eine Woche vorher auf RTL+).

Bei Instagram hat der Kölner Privatsender vorab wieder "knallharte Challenges, wilde Diskussionen und viele amüsante Momente" angekündigt. Sogar einen Einsatz von Sicherheitsleuten gab es, wie RTL im Juni nach den Dreharbeiten offiziell mitteilte. "Im Sommerhaus kam es zu einer angespannten Situation, zu der vorsorglich die Security hinzugezogen wurde. Diese Situation wurde jedoch geklärt."

Auch einige der Kandidaten sprachen schon vor der Ausstrahlung von Eskalationen. Emma Fernlund (23) verriet: "Es wird respektlos, es wird wild - nicht im positiven Sinne." Bald würden die Zuschauer sehen, "was für ekelhafte Menschen es auf dieser Welt gibt". Auch das Reality-TV-Pärchen Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) teaserte an, dass es wieder heiß hergeht im alten Bauernhaus in Bocholt-Barlo. "Das, was im letzten Jahr im 'Sommerhaus' passiert ist, war im Vergleich zu diesem Jahr entspannt", meinte Rachek. Sein Partner fügte hinzu: "Letztes Jahr dachte man schon, es ist krass, aber diese Staffel wird einige andere toppen". Dabei mussten 2023 nach einer Handgreiflichkeit zwei Paare die Sendung verlassen. Das Zusammenwohnen auf engstem Raum sorgt immer wieder für Ärger und Streit zwischen den Paaren in der Krawall-Show...

Rausschmiss von zwei Paaren

In Folge sechs der achten Staffel 2023 kam es zu dem besagten bisherigen Höhepunkt der Promi-Ausraster. Im Mittelpunkt standen gleich drei Kandidaten: Walentina Doronina (24), ihr damaliger Verlobter Can Kaplan (28) und Gigi Birofio (25). Der Vorfall, bei dem sogar die Produktion eingreifen musste, hatte weitreichende Konsequenzen. Die drei mussten nach dem heftigen Streit samt Birofios Freundin die Sendung verlassen. "Wir dulden keinerlei körperliche Gewalt im 'Sommerhaus'. Daher mussten Gigi und seine Partnerin Dana das Haus verlassen", erklärte RTL in einem Statement. Um die angespannte Atmosphäre im "Sommerhaus" zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren habe man zudem beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen. Die Wiedersehens-Show fand ebenfalls ohne die beiden Paare statt.

Spuck-Attacke und Mobbing

Bereits 2020 hatte es einen krassen Vorfall im "Sommerhaus" gegeben. Der damalige Partner von Georgina Fleur (34), Kubilay Özdemir (geb. 1979), spuckte nach einem Streit mit seinen Mitbewohnern Ex-Bachelor Andrej Mangold (37) ins Gesicht, der daraufhin vor Wut weinte. Allerdings war Mangold auch kein Unschuldsblatt: Er und seine damalige Freundin Jennifer Lange (30) integrierten und mobbten ohne Unterlass gegen Eva Benetatou (32) und deren Partner. Sein Verhalten im "Sommerhaus" hatte erhebliche Konsequenzen für das Image des Ex-Bachelors. Auch die Beziehung mit Jennifer Lange ging schließlich in die Brüche.

Hitzige Debatten

Seit der allerersten "Sommerhaus"-Ausgabe im Jahr 2016 ist klar: Hier fliegen die Fetzen. Die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin Angelina Pannek, damals noch Heger, sorgte gleich mit ihrem damaligen Partner Rocco Stark (38) für Riesenzoff in der Promi-Show und setzte damit Maßstäbe für die späteren Staffeln. Der Höhepunkt: Sie warf Makler Alexander Posth (46) und Ehefrau Angelina vor, eine Scheinehe zu führen. Daraufhin kündigte er rechtliche Konsequenzen an.

Für jede Menge negative Stimmung sorgten zwei Jahre später auch Daniela Büchner (46) und ihr nur wenige Monate später verstorbener Ehemann Jens (1969-2018). Die zwei Streithähne verscherzten es sich mit fast allen anderen. Auch nach ihrer Rauswahl gaben sie keine Ruhe, der Mallorca-Auswanderer wütete in einer Schimpftirade: "Ich habe noch nie so ein verlogenes Pack gesehen."

2019 gerieten dann der inzwischen verstorbene Ballermann-Star Willi Herren (1975-2021) und Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer Johannes Haller (36) aneinander. Nachdem Haller Herren beschimpft hatte, drohte der Sänger sogar mit einer einstweiligen Verfügung gegen seinen Konkurrenten. Und in der sechsten Staffel im Jahr 2021 lieferte das On-Off-Paar Mike Cees-Monballijn (37) und Michelle Monballijn (45) besonders viel Zündstoff. Die anderen Bewohner waren entsetzt über sein aggressives Verhalten und den Umgang mit seiner Frau.