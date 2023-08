Die Dreharbeiten für „Das Sommerhaus der Stars“ sind längst abgeschlossen und Fans der Unterhaltungsshow warten sehnsüchtig darauf, dass RTL das Startdatum der neuen Staffel verkündet. Im Spätsommer soll das Sommerhaus laufen, so der letzte Stand des Senders. Was im Sommerhaus passiert, bleibt bis zur Ausstrahlung im Sommerhaus, das sollte man zumindest meinen. Schließlich haben die Kandidaten entsprechende Verträge bis dahin nichts zu verraten. Bereits jetzt sind allerdings schon einige Infos durchgesickert, die erahnen lassen, dass es gewaltig krachen wird zwischen den Paaren – mit weitreichenden Konsequenzen.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung bestätigte RTL im Juli: „Während der Aufzeichnung des ‚Sommerhaus der Stars‘ kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten.“ Dass es zu Handgreiflichkeiten und einer Ohrfeige gekommen sein soll, dementierte der Sender. Laut Bild soll es sich bei den rausgeschmissenen Pärchen um Dschungel-Kandidat Gigi Birofio und Freundin Dana Feist sowie Trash-TV-Sternchen Walentina Doronina und ihren Verlobten Can Kaplan gehandelt haben.

Kandidaten sorgen mit Andeutungen für Spekulationen

Kaplan machte entsprechende Andeutungen bei Instagram. „Ich appelliere an RTL, an die Produktion, an ‚Sommerhaus der Stars‘, dass ihr die Sachen so zeigt, wie sie vorgefallen sind. Dass ihr nichts verharmlost, dass ihr ein Statement dazu macht, was passiert ist und sollte das nicht der Fall sein, werde ich es mir zur Lebensaufgabe machen, das alles, was da passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit jeder erfährt, was da passiert ist“, so der Essener.

Seine Verlobte machte eine ähnliche Ankündigung auf der Social-Media-Plattform. „Ich werde eure Masken zum Fallen bringen und alles erzählen (sollte es nicht gezeigt werden)“, schrieb die 23-Jährige zu einem Bild aller teilnehmenden Paare. Dazu stellte sie einen Screenshot zu einer Begriffserklärung des Wortes Zivilcourage und kommentierte dazu: „Gibt es im ‚Sommerhaus der Stars‘ nicht.“ Was passiert sei, sei keine Lappalie, sondern eine ganz große Nummer, erklärte Walentina Doronina außerdem in einer Story.

Weitere Teilnehmer der diesjährigen Staffel müssen zwangsläufig ebenso vage in ihren Aussagen bleiben. „Es war auf jeden Fall krass. Ich denke, dass alles, was in dieser Staffel passiert ist, gab es bei keiner anderen Sommerhaus-Staffel. Das wird ein richtig heftiges Ding!“, so meldete sich etwa Aleks Petrovic („Temptation Island VIP“) bei Instagram zu Wort. Emotional wurde es offenbar auch bei Pia Tillmann. „Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel geweint habe“, sagte die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin nach den Dreharbeiten.

Was hinter den ganzen Andeutungen steckt, bleibt abzuwarten. Allzu lange dürfte es bis zur Ausstrahlung nicht mehr dauern. In den vergangenen Jahren wurde das Sommerhaus, anders als es der Titel der Sendung vermuten lässt, ebenfalls relativ spät ausgestrahlt. Zwischen September und Oktober startete das Format.