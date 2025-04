Das Sommerhaus der Normalos: Überraschung im Finale

Wie in der letzten "Das Sommerhaus der Stars"-Staffel: Auch im Finale des Normalo-Ablegers setzen sich die größten Underdogs durch. Überhaupt standen die scheinbar TV-unerfahrenen Kandidaten den Promis in nichts nach.

Das "Sommerhaus der Normalos" hat sein erstes Siegerpaar. Am Montag veröffentlichte RTL+ die achte und letzte Folge des "Sommerhaus der Stars"-Ablegers. Zur Erinnerung: Am 24. Februar hatte der Streamingdienst das Spin-off mit angeblich ganz normalen Kandidaten gestartet. Obwohl einige Teilnehmer schon TV-Erfahrung mitbrachten, von "Köln 50667" bis "Krass Schule". Und obwohl die Grenzen zwischen Stars und Normalos schon in den regulären Ausgaben fließend waren.

Im Ableger standen die (vermeintlichen) Reality-Neulinge den TV-Profis in nichts nach - sowohl was die Aufpolsterung der Lippen, als auch das Krawalllevel betrifft.

Vanessa und Richard einstimmig rausgewählt

In der finalen Folge müssen die letzten vier Paare zunächst ein Duo aus ihrer Mitte herauswählen. Nominierungsschutz können sich die Kandidaten erspielen, indem sie den Inhalt eines Sparschweins korrekt addieren. Dabei gibt es vor allem bei Hendrik (28) und Sophie (22) Zoff. Sie verweigert ihre Mitarbeit. Lisa (23) und Marcel (24) liegen am nächsten an der richtigen Summe. Beim anschließenden Scherbengericht erwischt es Vanessa (28) und Richard (29) mit drei Stimmen gegen sie.

Im Halbfinale müssen die drei Paare Klötze auf einer Schaukel aufstellen, die sie über Seile gerade halten müssen. Während sie auf einem schmalen Balken balancieren. Das nach dem Aus von Richard und Vanessa im Haus unbeliebteste Paar Mladen (30) und Michelle (27) fliegt raus.

Sophie und Hendrik machen es Sam Dylan und Rafi Rachek nach

Lisa/Marcel und Sophie/Hendrik stehen also im Endspiel um 25.000 Euro. Die Paare müssen aneinandergebunden durch eine Anlage rennen, die an Übungsplätze der Bundeswehr erinnert. Am Ende des Hindernislaufs müssen sie Gymnastikbälle in Löcher versenken, die in unterschiedlichen Höhen in einer Wand eingelassen sind.

Marcel und Lisa fühlen sich siegessicher. Doch es kommt anders. Obwohl sie sich im Parcours mehr quälen, setzen sich Hendrik und Sophie durch. Es gewinnt damit das Paar, das in den Spielen zuvor nicht unbedingt geglänzt hat. Aber genauso war es in der letzten Promi-Runde auch, als Sam Dylan (40) und Rafi Rachek (35) ein ähnlicher Coup gelang. In demselben Spiel. Die größten Underdogs der Staffel haben also auch in der Normalo-Staffel gesiegt.