Blasen, Sonnenbrand, Insektenstiche - beim Wandern können kleine Beschwerden schnell die Freude trüben. Mit den richtigen Erste-Hilfe-Tipps von Pflaster bis Sonnenschutz bleibt die Tour trotzdem entspannt und sicher.
Wandern ist eine wunderbare Möglichkeit, die Natur zu genießen, den Kopf freizubekommen und gleichzeitig etwas für die Fitness zu tun. Doch wer längere Strecken geht, kennt die kleinen, aber lästigen Begleiter wie Blasen an den Füßen, Muskelkater oder Sonnenbrand. Mit ein paar einfachen Maßnahmen lassen sich diese Beschwerden effektiv lindern.