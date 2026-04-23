Das sollte einfach nicht real sein: Tori Spelling verabschiedet sich von verstorbenem Patrick Muldoon
Tori Spelling und Patrick Muldoon blieben nach ihrer Beziehung Freunde. Foto: Milan Ryba/Globe Photos/ZUMA/ddp images

Tori Spelling hat emotionale Worte zum Tod von Patrick Muldoon gefunden. Ihr Ex-Partner habe "die schönste Seele" gehabt und jeden zum Lachen bringen können, schrieb sie auf Instagram.

Nach dem Tod von Patrick Muldoon (1968-2026) hat sich seine Ex-Partnerin Tori Spelling (52) in einem Instagram-Beitrag von dem Schauspieler und Musiker verabschiedet, mit dem sie in den 1990er-Jahren liiert war. Sie standen damals zudem gemeinsam für den TV-Film "Familienmord - Ein Vater unter Verdacht" vor der Kamera.

 

"Für diesen Beitrag habe ich ein paar Tage gebraucht. Ich war nicht bereit, etwas zu schreiben, weil es sich dann real anfühlen würde. Und das sollte einfach nicht real sein", schrieb sie in einer langen Nachricht. Die beiden hätten sich bei einem Blind Date kennengelernt. Da sie ihn aus der Serie "Zeit der Sehnsucht" kannte, habe es sich jedoch nicht wie eines angefühlt.

"Der Mann, den ich kennenlernte und in den ich mich schließlich verliebte, war nicht nur äußerlich wunderschön, sondern hatte auch die schönste Seele", ergänzte sie. Die Schauspielerin beschrieb ihn als lustigen, freundlichen und fürsorglichen Menschen, mit dem sie viel lachen konnte. "Er war ein Multitalent. Er war leidenschaftlich bei allem, was er tat", schwärmte sie.

Er war immer für sie da

Zahlreiche gemeinsame Interessen verbanden das ehemalige Paar. "Wir teilten die Liebe zu den Broncos, zu Gitarren, zum Herumalbern, zum Fangen spielen und zu 'Grease'! Wir liebten es, 'Grease' aus voller Kehle zu singen", schrieb Spelling. Muldoon sei "ein wichtiger Teil" ihrer Zwanziger gewesen und nach der Beziehung ein guter Freund geblieben. "Jahrzehnte später erwies er sich als wahrer Freund und Motivator, als ich meine Scheidung durchmachte. Er rief an, um nach mir zu sehen, und schickte mir die schlechtesten Witze, um mich zum Lachen zu bringen", erinnerte sich Spelling. Diese Witze vermisse sie heute.

"Ich habe ihn zuletzt im vergangenen Sommer gesehen", schrieb die "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin. Damals habe sie seine Partnerin und "Seelenverwandte" Miriam Rothbart kennengelernt. Muldoon sei zu diesem Zeitpunkt sowohl privat als auch beruflich sehr glücklich gewesen. "Es tut mir leid für seine Familie und die Welt, dass ein wunderschönes Licht viel zu früh erloschen ist", trauerte Spelling.

Zudem teilte sie einige Fotos aus der gemeinsamen Zeit, darunter eine Aufnahme, die sie an Spellings 22. Geburtstag zeigt. Das ehemalige Paar ist beim ausgelassenen Tanzen zu sehen.

Schauspieler mit 57 Jahren gestorben

Patrick Muldoon starb am Sonntag infolge eines Herzinfarktes. Er wurde 57 Jahre alt. Auch seine Ex-Partnerin Denise Richards (55) sowie deren Tochter Lola Rose Sheen (20) nahmen bereits Abschied von ihm. Mit Richards war er vor seiner Beziehung zu Tori Spelling mehrere Jahre liiert.

 