Jack Nicholson (88) macht sich in der Öffentlichkeit sehr rar. So rar, dass der Hollywoodstar laut eines Berichts der "Page Six" in den vergangenen Jahren gar als "Einsiedler" beschrieben wurde. Und das habe angeblich auch einen Grund.

"Aber das alles holt einen nach einer Weile wieder ein"

Seit mehr als 50 Jahren lebe der Schauspieler laut der Klatschseite der "New York Post" in der Nähe des berühmten Mulholland Drive in einem für die Verhältnisse eines Superstars recht bescheidenen Haus. "Er lässt sich nicht mehr gerne in der Öffentlichkeit blicken", zitiert die Zeitung einen Insider aus der Branche. Als die Quelle den Star zuletzt gesehen habe, habe der 88-Jährige "ein bisschen wackelig" gewirkt.

"Ein Teil seiner Anziehungskraft lag in der Vergangenheit in seinem extravaganten Charakter und Lebensstil. Aber das alles holt einen nach einer Weile wieder ein", ist die Ansicht des Informanten. "Ich glaube, Jack und sein engster Kreis ziehen es vor, dass man ihn so in Erinnerung behält, wie er war." Nicholson in irgendeinem Nobelrestaurant zu treffen war aber offenbar noch nie einfach. Schon 2002 habe er der Autorin des Artikels erzählt, dass er lieber in seinem Zuhause mit Freunden esse. Nicholsons damalige Begründung: Wenn er ein Restaurant aufsuche, müsse er sich immer "wie der Bürgermeister" verhalten.

Seltener Auftritt von Jack Nicholson im Februar

Nicholson, der dank Filmen wie "Shining" oder "Einer flog über das Kuckucksnest" noch heute zu den größten Stars der Traumfabrik gehört, war zuletzt vor rund 15 Jahren mit "Woher weißt du, dass es Liebe ist?" im Kino zu sehen. Im Februar gab es aber wieder einmal einen seiner seltenen Auftritte. Beim Jubiläum zum 50. Geburtstag der beliebten Sketch-Comedyshow "Saturday Night Live" saß der Star im Publikum.